Les motards haut-garonnais vont pouvoir de nouveau circuler entre les voitures

Dès ce lundi 2 août, une expérimentation de la circulation interfiles va être menée pendant trois ans dans 21 départements dont trois en Occitanie : l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et la Haute-Garonne.

Dans cette période de chassé croisé sur les routes, il n'est pas rare de voir des motards se frayer un chemin entre les files de voitures ralenties. C'est pourtant interdit depuis fin janvier 2020.

Mais huit mois plus tard, voilà que cette "circulation interfiles" est expérimentée. Une expérimentation menée conjointement sur 21 départements et pendant trois ans. En Occitanie, trois départements sont concernés : l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et la Haute-Garonne.

Le but : autoriser la circulation interfiles à terme

Interrogée par France Bleu Occitanie, Marie Gautier-Melleray, la déléguée interministérielle à la sécurité routière, explique le but de cette expérimentation : "c'est une pratique très répandue mais qui n'est pas autorisée. Mais depuis quelques années, la Sécurité Routière veut établir les conditions permettant d'inscrire la circulation interfiles dans le code de la route et en toute sécurité pour tous les usagers".

Encore une expérimentation car la dernière s'est arrêtée en 2020 avec "des résultats contrastés", selon la formule de la déléguée interministérielle. Les résultats étaient difficilement lisibles : il était par exemple compliqué de savoir, lors d'un accident de deux-roues, si celui-ci circulait effectivement entre deux files. Des données statistiques trop peu nombreuses et trop concentrées pour parvenir à une conclusion claire selon la Sécurité Routière.

"L'idée de la deuxième expérimentation est de modifier les règles pour voir si on peut obtenir de meilleurs résultats dans l'objectif d'autoriser la circulation interfiles", explique Marie Gautier-Melleray. Cette nouvelle expérimentation sera annoncée par une signalisation spécifique sur les axes concernés ainsi que sur les systèmes de navigation GPS, type Waze.

"L'interdiction n'est de toute façon pas respectée"

Consultés à plusieurs reprises par le gouvernement avant le début de cette expérimentation, les fédérations de motards réclamaient de circuler de nouveau entre les voitures. Ils sont donc satisfaits, comme tous les utilisateurs de deux-roues. A l'image de Julien : "je pense que c'est le gouvernement, qui s'adapte à une règle qui quoiqu'il arrive n'est pas appliquée. Et c'est impossible à contrôler", un motard haut-garonnais.

Cet utilisateur de deux-roues ne voudrait pas que cette phase de test soit perçue comme la possibilité de "faire n'importe quoi". Cette circulation ne sera permise que dans des situations bien précises : notamment, sur les autoroutes et les routes où l'on circule à au moins 70 km/h et lorsque les voitures sont à l'arrêt ou roulent à une vitesse très réduite.