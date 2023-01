Pour le poitevin Charlie Herbst ce Dakar est long et éprouvant physiquement

Rarement une étape de repos n'avait porté aussi bien son nom. Sur le Rallye Dakar , en Arabie Saoudite, le pilote poitevin Charlie Herbst passe son temps ce lundi à reposer son corps et sa tête. Une première semaine très éprouvante : la difficulté du terrain et surtout la rudesse de la météo, avec des pluies diluviennes, et du froid pour les motards. Le dernier motard du Poitou encore en lice ( après les abandons sur blessures, de Philippe Gendron et Guillaume Chollet) mène avec beaucoup de métier une stratégie payante depuis le départ du rallye. Chaque jour il grapille des places au classement général en pointant désormais dans le top 40.

Un pistolet pour décongestionner les douleurs musculaires sur les avant-bras. - Alexis Prz - Aprodmedia

Charlie Herbst que nous avons pu joindre sur le bivouac : "L'idée première était d'arriver au milieu de la course sans être blessé, c'est chose faite, et bien placé également au niveau du classement, donc là 38ème, quand on sait que mon meilleur résultat sur le Dakar c'est 35ème donc il ne me reste plus que 3 places à aller chercher il reste encore 7 jours de course, donc tout peut arriver l'idée ça va être de rester sur ses roues, ne pas se blesser, terminer tous les jours et comme on dit c'est à la fin du match qu'on compte les points donc il faut absolument bien scorer tous les jours et normalement on va réussir à faire mieux qu'en 2021".