Les 26 et 27 janvier, la Cité des Sacres accueillera les véhicules de l'une des plus emblématiques courses automobiles, à savoir le Rallye Monte-Carlo Historique. Les voitures anciennes, chouchoutées par leurs propriétaires, pourront être admirées par le public attendu nombreux.

Reims sera l'une des trois villes de départ du Rallye Monte-Carlo Historique, les 26 et 27 janvier prochains

Après le Rallye de Monte-Carlo "classique", qui s'est terminé le 23 janvier, vient le tour du Rallye de Monte-Carlo Historique qui, lui, partira de trois villes européennes, dont Reims, le 27 janvier, après une journée d'exposition et d'entretien au Parc des Expos de la Cité des Sacres, le 26 janvier.

Un Rallye mythique

Cette 24è édition du Rallye Monte-Carlo Historique s'annonce comme avec un retour aux sources. Il y a, cette année, trois villes-départ, à savoir Bad Hombourg en Allemagne, Milan en Italie et, donc, Reims en ce qui concerne la France.

La principale différence entre un rallye moderne et le Rallye Monte-Carlo Historique réside dans la régularité et donc, dans le temps à respecter dans les Spéciales de Régularité. Cet élément compte davantage que la vitesse pure, lors de cette course automobile emblématique.

Les divers chronométrages (dont l'un par GPS) et les contrôles (horaires comme de passage) sont capitaux.

Les voitures, pour concourir, doivent être sur une liste disponible sur le site officiel du Rallye Monte-Carlo Historique. Enfin, les voitures doivent être détentrices d'un Passeport Technique Historique.

Un public adepte des vieilles voitures

Si le départ, lui, est bien prévu à partir de 19h le 27 janvier, un évènement important se déroule également la veille, à savoir le 26 janvier.

Les véhicules passent le contrôle d'entretien et chaque équipage effectue les vérifications d'usage. Toutefois, le Parc des Expositions de Reims, réquisitionné pour l'occasion, reste ouvert au public du 26 janvier après-midi au 27 janvier en matinée.

C'est donc le bon moment, pour un large public, de découvrir des véhicules souvent mythiques et de discuter avec les équipages. Un moment généralement familial, intergénérationnel et très convivial. Néophytes comme experts des vieilles voitures sont donc les bienvenus lors de ce week-end d'exception !

Ensuite, 130 voitures prendront la route depuis le Boulingrin. En tout cas, en ce qui concerne Reims...

Le Rallye Monte-Carlo, Historique bénéficie de trois itinéraires vers une destination commune : Monte-Carlo.

Les vieilles voitures n'ont pas dit leur dernier mot !