Sport et Collection, 500 Ferrari contre le cancer du 2 au 5 juin avec France Bleu Limousin

Sport et Collection "500 Ferrari contre le cancer" invite, depuis sa création en 1995, les passionnés automobiles autour de véhicules historiques de collection et de prestige. L'évènement se déroule dans la Vienne, au Vigeant et France Bleu Limousin vous y invite !

Un des plus grands rassemblements mondiaux de Ferrari !

Du 2 au 5 juin, c'est sur le Circuit Val de Vienne au Vigeant dans la Vienne que se déroulera cette belle manifestation Sport et Collection, 500 Ferrari contre le cancer. Le but essentiel de ces 4 jours de passion automobile est de récolter un maximum de dons pour le pôle de cancérologie du CHU de Poitiers. Ces dons permettent de financer des projets de recherches et des équipements matériels sélectionnés par un Conseil Scientifique. L’association Sport et Collection a obtenu l’agrément d’Association de Bienfaisance et affiche aujourd'hui plus de 5 millions de dons cumulés.

Rares sont les manifestations sportives réunissant autant de Ferrari au même endroit, Sport et Collection est une véritable vitrine pour la marque italienne. - Sport et Collection site info

5 Plateaux de Démonstration différents seront proposés lors de cette manifestation. Des véhicules lancés à toute allure sur la piste du circuit Val de Vienne. Ces bolides de rêve ne manqueront pas, comme chaque année, d’offrir du spectacle à leurs admirateurs.

Fans inconditionnels de la marque au cheval cabré ou amateurs animés par la curiosité, les plateaux 500 Ferrari ne vous décevrons pas !

Se rassemblent également autour de la marque au cheval cabré, d'autres grandes marques de course, de sport, de prestige et de légende d'hier et d'aujourd'hui.

Animations sur circuit et dans le ciel

4 courses de F1 historiques années 1950 et 1960 seront organisées

Sessions de baptêmes de piste

Meeting de l’armée de l’air

Exposants, animations au stand du département 86 « Cheval de Bataille »

Boutique Sport & Collection ; chemises, polos, casquettes, doudounes, vestes, livres, programmes, affiches…

Restaurants, snacking et bar

France Bleu Limousin vous invite à profiter de ce superbe spectacle sur le circuit Val de Vienne

Gagnez votre week-end Sport et Collection pour deux personnes au circuit Val de Vienne.

Ce séjour comprend :

la nuit du 3 au 4 juin dans un chalet sur le site du Village de vacances de l’Isle Jourdain

les repas du samedi midi et soir ainsi que celui du dimanche midi

l'accès à l'ensemble des manifestations sur le site

Pour votre repère, ce circuit automobile se trouve sur la commune du Vigeant (86150), située à mi-chemin entre Poitiers et Limoges . Emprunter la RN 147, puis suivre la signalisation... le Circuit du Val de Vienne est fléché tout le long du parcours, quelle que soit la direction d’origine