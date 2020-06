Vérifiez votre voiture avant de partir en vacances

Les vacances commencent dans quelques jours, peut-être partirez vous avec votre véhicule sur votre lieu de repos. Avant de prendre votre voiture, il est important de vérifier la pression des pneus. À cause du confinement, de nombreuses voitures sont restées garer sur les parking, ce qui n'est pas très bon pour notre pneumatique. Avant de prendre la route de vos vacances, pensez à vérifier la pression dans vos pneus. L'indication de la pression idéale pour les pneus de votre véhicule se trouve dans le manuel de votre voiture, mais aussi dans la portière de celle-ci.

Un autocollant est présent au niveau de la portière avec inscrit dessus la pression correcte pour votre véhicule. Attention, la pression pour vos pneus avant et arrière n'est pas forcément la même. Il est important de prendre en compte le nombre de passager ou la charge de votre véhicule avant de faire la pression de vos pneus.

Les vérifications à faire avant de prendre la route

Philippe Granerie évoque les contrôles à faire sur son véhicule avant de partir en vacances Copier

Après avoir vérifier la pression de vos pneus, il est important de s'assurer que l'ensemble des parties de votre véhicule sont fonctionnelles. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte.

Commencez par vérifier le niveau de liquide de refroidissement dans le compartiment prévu à cet effet. Le système de refroidissement est mis à rude épreuve. La chaleur, les bouchons et le poids de votre voiture mettent le système de refroidissement de votre voiture à rude épreuve. Il est important de vérifier le niveau de liquide de refroidissement, et de compléter si besoin.

N'oubliez pas de contrôler votre niveau d'huile. Pour cela il vous suffit de placer de votre voiture sur un terrain plat et d’attendre que le moteur refroidisse. Munissez vous d’un chiffon, essuyez la jauge de la tige témoin et replongez la tige dans le tube prévu à cet effet. Le niveau doit se situer entre le minimum et le maximum, mais en aucun cas au-delà.

Essentiels en cas de pluie, les essuies-glaces doivent être vérifier fréquemment pour qu'ils soient efficaces. En cas de bruit sur votre pare-brise lors de leur activation, il vous faudra changer vos balais rapidement.

Enfin, il est important de vérifier le niveau d'huile de frein. Un niveau de liquide de frein en dessous du seuil maximum n’est pas synonyme de problème mécanique. Cela indique davantage une usure des plaquettes que la nécessité de faire l’appoint. Son remplacement est prévu tous les deux ou quatre ans selon les véhicules. À vérifier dans le carnet d’entretien.

Pour votre départ en vacances n'hésitez pas à prendre avec vous une bombe anti-crevaison qui vous permettra de finir en toute sécurité votre trajet avant de vous rendre dans un garage.