VIDEO - Laurent Meillaud, notre journaliste automobile teste un Land Rover... en LEGO !

En 2023, Land Rover fête ses 75 ans. Et pour l'occasion, le constructeur de jouets LEGO a choisi de proposer une réplique du grand classique de la marque : le Defender 90.

Et comme nous sommes très consciencieux à France Bleu, on décidé de la faire tester par un vrai spécialiste de l'automobile : Laurent Meillaud, du Mag Auto. Et bien sûr, le tout dans le studio de France Bleu Touraine.

Un modèle mythique

Vendu entre 1983 et 2016 sous cette forme, le 4×4 anglais est au panthéon de l’automobile depuis bien longtemps déjà.

Les amateurs du "Def" sont nombreux. Il faut dire que même la reine d'Angleterre, Elisabeth 2 aimait à les conduire, notamment dans sa résidence de Balmoral, en Ecosse.

L'avis de Laurent Meillaud : "Très fidèle à l'original"

Laurent Meillaud à l'habitude de tester des vrais véhicules. Celui-ci mesure 32 cm de long, 16 cm de haut et autant de large. On reconnait bien les phares, la face avant. L'extincteur, la roue de secours, et la caisse à outils, tout y est.

La boule d'attelage, le détail du moteur, de l'intérieur de l'habitacle, les pneus, la plaque à l'anglaise. On imagine bien la reine à l'intérieur !

Le modèle se construit comme un vrai véhicule. Le châssis d'abord, puis les ponts, le moteur, et la carrosserie.

Enfin, on choisit vers les dernière étapes de la construction, le modèle que l'on souhaite : du plus urbain, au plus baroudeur, avec treuil et tout le nécessaire pour partir à l'aventure en mode Camel Trophy !

Il reste à évoquer ce qui fâche: le prix. Alors bien sur, rien de comparable avec un "vrai" Land Rover Defender 90, mais il faudra débourser 239,99 € pour exposer ce joli modèle sur une étagère, et ainsi faire comprendre à tous vos amis que vous avez très envie de partir à l'aventure.

C'est quand déjà la fête des Pères ?