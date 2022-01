Visite guidée chez Bourgogne Recyclage à Longvic

Bourgogne Recyclage est une entreprise qui compte 9 sites en Bourgogne Franche-Comté et qui développe expertise, collecte, tri, recyclage et valorisation des déchets. Le site de Longvic est spécialisé dans l'automobile, propose de la vente de pièces d'occasions et œuvre pour le recyclage et la valorisation des déchets.

Adrien Monteiro, Responsable d'Exploitation qui nous guide sur le site de Longvic

5000 VHU (Véhicules Hors d'Usage) passent entre les mains expertes de Bourgogne Recyclage à Longvic chaque année !

Toutes les marques, tous les types, y compris certains modèles prestige !

capots, portières, feux, rétroviseurs, tout ce qui est en bon état se récupère !

Vous cherchez des jantes ? Vous allez trouver votre modèle chez Bourgogne Recyclage !

+ d'infos : Bourgogne Recyclage- Rue de l'ingénieur Stephenson, à Longvic - 03 80 68 22 10 - e-vente@bourgognerecyclage.com