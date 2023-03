Voitures sans permis : des garages Sarthois ont vu leurs ventes exploser

Commercialisées, la première fois dans les années 70, les voitures sans permis ont un regain de popularité. Nouveaux looks et nouvelles couleurs, elles savent séduire les adolescents. Chauffage, clim ; elles ont tout d’une voiture classique.

« Ce sont des véhicules qui se fondent dans le paysage automobile et on n’est plus dans l’effet où c’était dénigrant de conduire une voiture sans permis ». Explique David Piard, gérant de quatre garages de voitures sans permis en Sarthe.

Les ventes de voitures sans permis explosent. En 2022, les 4 garages de David Piard à Alençon, au Mans, à La Flèche et à Sablé-sur-Sarthe ont vendu 300 voitures. Il y a 15 ans, sa première entreprise faisait 600 000 euros de chiffre d’affaire. L'année dernière, elle a engendré 3.5 millions de chiffre d'affaire.

Les jeunes s’arrachent les Sans-P

Les voitures sans permis peuvent être utilisées dès 14 ans avec une formation en auto-école. « 4 ventes sur 10 sont réalisées pour des jeunes entre 14 et 16 ans, c’est une alternative pour remplacer le scooter». Affirme David Piard. Elles ont quatre roues et de la carrosserie, ça rassure également les parents face à ces jeunes qui sont de plus en plus indépendants. Lorsqu’ils sont en alternance, ça leur permet d’être autonome et de se rendre librement au travail ou en formation.

Il n’y a pas que les jeunes qui craquent pour ces voitures. « Des femmes d’une cinquante d’année qui n’ont jamais passé le permis mais aussi des personnes qui sont éloignées des villes et qui n’ont pas de transport en commun se tournent vers ce moyen de locomotion. » constate David Piard.

De nouveaux modèles pour séduire plus de monde

Il existe des voitures sans permis décapotable ou à l’image des SUV. Jantes brillantes ou caméra de recul, il est maintenant possible de frimer au volant d’une voiture sans permis.

Elles sont pour la plupart à moteur thermique et bruyantes mais certaines concessions proposent maintenant des voitures 100 % électriques.

La voiture sans permis a quand même un coût élevé entre 9 000 à 17 000 euros. Si l’on fait à peu près 10 000 kilomètres par an, l’entretien de la voiture sans permis est d’environ 300 euros.