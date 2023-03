Vols de voitures : l'Île-de-France en tête du podium

Le vol de voitures en France ne cesse d'augmenter. Selon la publication du sixième Observatoire des vols de véhicules Coyote Secure, un véhicule est volé toutes les quatre minutes en France. L'Île-de-France représente la zone la plus à risque avec 36 000 vols en 2022, soit une augmentation de 4% en un an. Elle reste cependant inférieure à la moyenne nationale de 9%.

Parmi les huit départements franciliens, Paris est en tête avec 26% des vols, devant la Val-de-Marne, 15% et les Hauts-de-Seine, 14%. Le département des Yvelines arrive en queue de peloton avec seulement 6% des vols recensés dans la région.

Les SUV en tête des vols

Les véhicules les plus dérobés sont les SUV. Ils représentent 67% des vols en France, devant les voitures hybrides, dont le risque de vol est de 41%. La surprise vient des deux-roues et des engins de chantier, qui risquent d'être davantage volés, deux fois plus que les voitures, pour être revendus plus facilement à l'étranger.

L'Île-de-France en tête des régions les plus concernées par les vols de véhicules - Observatoire des vols Coyote Secure 2022

Neuf vols sur dix sont effectués par le biais de l'électronique. La voiture est pratiquement piratée grâce à un ordinateur parfois dissimulé dans des petites enceintes électroniques. Il faut moins de deux minutes au voleur pour ouvrir la voiture, via une connexion sur la prise OBD qui permet de contrôler le véhicule électroniquement.

Des solutions simples contre le vol

Une fois dans le véhicule, le voleur n'a plus qu'à démarrer et à partir. Plusieurs solutions restent efficaces pour se protéger. La simple canne antivol, ou bloque volant, permet de dissuader les voleurs pressés. Autre méthode, équiper sa voiture d'un traceur. Celui-ci peut permettre de retrouver le véhicule volé en moins de 48h.