100 km au départ d'Aups : escapade en Haute-Provence autour de Digne-les-Bains

Depuis Digne-les-Bains, l'Office de Tourisme de Provence Alpes couvre une zone très vaste allant des Gorges du Verdon à la Vallée de la Blanche. Découverte du territoire Provence Alpes, que vous pouvez visiter au départ, par exemple, d'Aups et du Haut-Var puisqu'il est dans la limite des 100 km.

Escapade en Haute-Provence depuis Aups et le Haut-Var : suivez le guide, Cédric Frémi Copier

Jusqu'où aller depuis Aups pour rester dans la limite des 100 kilomètres ?

Depuis Aups, en plus d’explorer le Var, vous pourrez visiter quasiment toutes les Alpes-de-Haute-Provence sauf Saint-Paul-sur-Ubaye, quasiment toutes les Alpes-Maritimes sauf Menton et la vallée de la Roya, et l’Est de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Le cercle des 100 km s’arrête à Martigues, Miramas, Cavaillon, le Ventoux, Serres, Tallard, le Sud de Serre-Ponçon côté Ubaye mais pas le Nord côté Durance. Vous pourrez aller jusqu’à Jausiers, Isola 2000 et Monaco.

La limite des 100 kilomètres au départ d'Aups - Openstreetmap

Au départ d'Aups : et si nous allions passer une journée dans les Alpes-de-Haute-Provence ?

Précisément sur le territoire de Provence Alpes, le nom de l’Office de Tourisme qui va de la Vallée de la Blanche aux Gorges du Verdon en passant par Digne-les-Bains.

A voir : La dalle aux ammonites, le panorama du Vélodrome et l’Ichtyosaure de la Robine...

... tous regroupés au sein du premier UNESCO Géoparc du Monde vous feront aimer la géologie : robines formées par l’érosion des marnes noires, les clues, les roches de plus de 300 millions d’année.

Le Land Art d’Andy Goldsworthy, véritable musée à ciel ouvert avec le sentier des Cairns...

... ou encore le jardin des papillons à Digne, les Pénitents des Mées, la citadelle Vauban de Seyne-les-Alpes, les champs de lavande, Moustiers-Sainte-Marie…

Il y a moins de 7 habitants au km2 sur le territoire de l’Office de Tourisme de Provence-Alpes, vous y trouverez assurément le calme pour vous ressourcer, mais aussi y faire du VTT ou de la randonnée et tout ça, c’est largement dans le cercle des 100 kilomètres au départ du Haut-Var !