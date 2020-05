REPORTAGE PHOTOS - 100 km au départ de Brignoles : escapade en Haute-Provence

Depuis Brignoles, tout le Var est bien sûr accessible. Dans les Bouches-du-Rhône, vous ne pourrez pas aller au-delà de Fos-sur-Mer et Eygalières. En Vaucluse, la limite est entre Cavaillon et Sault. Dans les Alpes-de-Haute-Provence vous ne pourrez pas aller vers Serre-Ponçon et l’Ubaye. Et dans les Alpes-Maritimes, c’est toute la moitié Ouest du département que vous pourrez visiter, du côté Ouest du fleuve Var.

La limite des 100 kilomètres autour de Brignoles - Openstreetmap

Pour rester dans la limite des 100 km autour de Brignoles, France Bleu Provence vous invite à passer la journée dans le Luberon oriental et la Haute-Provence avec ce très beau circuit en voiture

De Brignoles, allez jusqu’à Aix-en-Provence et Pertuis (A8 puis A51) et empruntez les routes du Pays d’Aigues : passez devant l’Etang de la Bonde.

Le Mourre Nègre se reflète dans les eaux de l'Etang de la Bonde © Radio France - Cédric Frémi

Dégourdissez-vous les jambes à Vitrolles-en-Luberon avec ses jolies maisons en pierre, son château et son pigeonnier. La vue au loin sur la Montagne Sainte-Victoire et l'Etoile est inattendue.

Vitrolles-en-Luberon © Radio France - Cédric Frémi

La route serpente à travers le massif du Luberon et passe de l’autre côté, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Nouvelle halte pour visiter le village de Céreste.

Le village bas-alpin de Céreste © Radio France - Cédric Frémi

Ensuite, les choses sérieuses commencent vraiment avec : la découverte des Gorges d’Oppedette, des falaises de 120 mètres de haut.

Les gorges d'Oppedette (Alpes-de-Haute-Provence) © Radio France - Cédric Frémi

La vue du parking des belvédères est impressionnante, et l’option rando est tout-à-fait envisageable si vous êtes équipés et si vous avez 3 heures devant vous !

Depuis le Parking des belvédères, la vue sur les gorges d'Oppedette est saisissante © Radio France - Cédric Frémi

Non loin de là, prenez le temps de visiter le magnifique Jardin de l’Abbaye de Valsaintes : c’est pile la bonne période pour admirer les roses de toutes les couleurs et aux noms évocateurs, plus de 550 rosiers sont en floraison en ce moment ("L’Abbaye en Roses", du 21 mai au 7 juin 2020) : un cadre enchanteur.

L'Abbaye de Valsaintes (Simiane-la-Rotonde, Alpes-de-Haute-Provence) © Radio France - Cédric Frémi

Jean-Yves Meignen, le jardinier de nos collègues de France Bleu Vaucluse, Gard Lozère et Drôme Ardèche, a réhabilité avec ses équipes l’église, dernier vestige de la 4ème abbaye cistercienne de Provence, tandis que la colline en friche est devenu un jardin labellisé "Jardin Remarquable" tout en restanques.

L'Abbaye de Valsaintes (Simiane-la-Rotonde, Alpes-de-Haute-Provence) © Radio France - Cédric Frémi

Et puis l’un de mes villages perchés préférés de Haute-Provence : Simiane-la-Rotonde vaut vraiment le détour avec ses ruelles en calade, ses jolies maisons, ses portes sculptées, ses halles couvertes…

Simiane-la-Rotonde (Alpes-de-Haute-Provence) © Radio France - Cédric Frémi

... et bien sûr, sa Rotonde, ancien donjon du 12è siècle.

Coquelicots au pied de la Rotonde de Simiane-la-Rotonde © Radio France - Cédric Frémi

Sur le chemin du retour, arrêtez-vous à Saint-Michel-l’Observatoire : montez jusqu’à la table d’orientation au-dessus des deux églises pour voir les coupoles de l’Observatoire et au loin Forcalquier, Lure, les montagnes du Verdon et les Alpes.

Le centre astronomique, Forcalquier au loin, et le village de Saint-Michel-l'Observatoire © Radio France - Cédric Frémi

Enfin, avant de récupérer l’autoroute à Manosque, garez votre voiture au pied de la Tour du Mont d’Or pour avoir une très belle vue sur la Vallée de la Durance.

La Tour du Mont d'Or et la vue sur la Vallée de la Durance depuis les hauteurs de Manosque © Radio France - Cédric Frémi

Sans les pauses, cette boucle Brignoles / Simiane-la-Rotonde / Manosque /Brignoles vous fera rouler durant 4h30. Evasion garantie en Haute-Provence dans des paysages de toute beauté : des coquelicots de partout et bientôt la lavande en fleurs !

La carte du parcours © Radio France - Cédric Frémi / Openstreetmap