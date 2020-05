100 km au départ de Manosque : escapade dans les Baronnies Provençales

Manosque, la ville la plus peuplée des Alpes-de-Haute-Provence, méritait bien un focus sur les destinations situées dans le rayon des 100 kilomètres. Munissez-vous de votre justificatif de domicile et de votre atlas routier (ou GPS) et suivez le guide !

Cédric Frémi vous indique jusqu'où aller au départ de Manosque et vous recommande l'exploration des Baronnies Provençales Copier

De Manosque, toutes les Alpes-de-Haute-Provence bien sûr (y compris l'Ubaye bien qu'au-delà des 100 kilomètres - la règle nous autorisant à nous déplacer dans l'ensemble de notre département), mais aussi tout le Vaucluse, tout le Var et quasiment toutes les Bouches-du-Rhône (sauf Les Saintes-Maries-de-la-Mer) sont accessibles. Cela vous laisse l’embarras du choix ! Vous pourrez aller juqsu’à Arles, Remoulins (Gard), Saint-Paul-Trois-Châteaux et Lus-La-Croix-Haute (Drôme), Saint-Bonnet-en-Champsaur et Embrun (Hautes-Alpes) et Guillaumes, Touët-sur-Var, Mouans-Sartoux et Mandelieu (Ouest des Alpes-Maritimes).

Les 100 kilomètres autour de Manosque - Openstreetmap

Idée de balade pour la journée au départ de Manosque ? Découvrons le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales

Un parc tout récent, créé il y a 5 ans à cheval sur la Drôme et les Hautes-Alpes. Terrasses en pierres sèches, villages perchés, vergers, falaises calcaires et champs de lavande comme à Saint-Ferréol-Trente-Pas.

Vous visiterez l’un des beaux villages de France : Montbrun-les-Bains, avec ses maisons blotties autour d’un ancien château médiéval, ses fontaines et ses calades.

Mais aussi le site géologique mondialement réputé du Serre de l’Ane, sur la commune de La Charce, une falaise exceptionnelle de 134 millions d’années.

Peut-être observerez-vous des vautours à Saint-May.

Et les Gorges de la Méouge, l’une des Merveilles des Hautes-Alpes, avec ses cascades, tourbillons, trous d’eau et son pont romain à trois arches qui date finalement du 14è siècle.

Sans oublier un détour non loin de là par le marché très réputé de Laragne-Montéglin le jeudi matin et sélectionné par le 13h de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 pour devenir le Marché Coup de Coeur 2020.

Les plus grandes villes du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales sont Serres, Rosans, Buis-les-Baronnies et Nyons. Et c’est dans le rayon des 100 kilomètres autour de Manosque.