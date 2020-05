100 km au départ de Marseille : escapade dans le Massif des Costes

Jusqu'où aller dans la limite des 100 kilomètres au départ de Marseille ? Cédric Frémi vous recommande une belle journée près de Salon-de-Provence Copier

Du centre-ville de Marseille : traçons un cercle de 100 kilomètres de rayon. Nîmes et Saint-Tropez, à quelques centaines de mètres près sont hors-zone… En revanche, Beaumes-de-Venise c’est bon, le Ventoux aussi, Les Mées, La Palud-sur-Verdon, Le Muy et La Croix-Valmer sont à ne pas dépasser. Cela vous laisse toutes les Bouches-du-Rhône, le centre et l’Ouest Var, le Sud Vaucluse, l’Est du Gard et le Sud-Ouest des Alpes-de-Haute-Provence.

La limite des 100 kilomètres au départ du centre-ville de Marseille - Openstreetmap

Idée de balade au départ de Marseille (quel que soit le quartier où vous habitez) : escapade dans le Massif des Costes

Roulez jusqu’à Salon-de-Provence et commencez par visiter Pélissanne : prenez une photo de la fontaine du Pélican et parcourez les ruelles du centre ancien jusqu’au beffroi et au marché du dimanche.

Ensuite, vous allez pénétrer furtivement dans un autre monde à travers la Goule ! Paysage calcaire et sinueux jusqu’à arriver à Aurons, l’un de mes villages préférés du département…

La Perle du Val de Cuech, avec son rocher du Castellas et ses grottes, la vierge, l’église, le lavoir, le platane bicentenaire : Aurons est un village très agréable où il fait bon flâner.

Direction Vernègues et les émouvantes ruines du vieux village détruit lors du tremblement de terre de 1909, marchez sur le plateau jusqu’au point de vue de l’ancien moulin à vent : toute la Provence, des Calanques au Verdon, est devant vous…

Escale à Alleins : beffroi, remparts, façades médiévales, château, moulins et calvaire vous y attendent.

Et s’il vous reste du temps, poussez jusqu’à Charleval et ses rues perpendiculaires comme à New York.

Et avant de reprendre l'A51 vers Marseille, arrêtez-vous à La Roque d’Anthéron, notamment pour un drive glace chez Le Quillé !

Tout ça, c’est à moins de 100 kilomètres de Marseille à vol d’oiseau : une boucle de 140 km et 2h30 de voiture sans les pauses !

L'itinéraire de la balade au départ de Marseille - Cédric Frémi / Openstreetmap

