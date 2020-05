100 km au départ de Saint-Maximin : escapade sur les rives de l'Etang de Berre

Limite des 100 km : jusqu'où aller depuis Saint-Maximin-la-Sainte Baume ? Cédric Frémi analyse la carte et vous suggère une virée sur les rives de l'Etang de Berre Copier

Tout le Var est à votre portée, quasiment toutes les Alpes-de-Haute-Provence sauf Allos et l’Ubaye et quasiment toutes les Bouches-du-Rhône sauf Arles, Tarascon et les Saintes-Maries-de-la-Mer, un poil trop loin... Vous pourrez même pousser jusqu’à Vallauris (Alpes-Maritimes) et Carpentras (Vaucluse), en passant par le Mont Ventoux et les Baronnies Provençales au nord...

Le cercle des 100 kilomètres autour de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume - Openstreemap

Idée de balade pour la journée au départ de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume : et si vous longiez les rives Nord de l’Etang de Berre ?

On n’y pense pas forcément mais les paysages sont très apaisants…

Depuis Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, vous passez par Gardanne et la D6, vous arrivez à Vitrolles et là, votre exploration commence par le vieux village perché et son Rocher avec une vue imprenable sur l'Etang de Berre.

Plus bas, aux Salins du Lion, vous devriez croiser des flamants roses.

Ensuite, suivez la visite de Berre l’Etang avec la balade "A fleur d’étang", 5,5 km et 1h30 de marche patrimoniale : église, fontaine, table d’orientation, parcs...

Le périple en voiture nous mène à Saint-Chamas : le Pont Flavien du 1er siècle avant J.-C., les habitats troglodytes, l'Aqueduc du Pont de l’horloge, le viaduc ferroviaire Saint-Léger tout en courbe avec ses 49 arches et ses 25 mètres de haut et, quand il rouvrira, le Parc de la Poudrerie.

Après Saint-Chamas : Miramas-le-Vieux, l’un des plus beaux endroits des Bouches-du-Rhône, village médiéval perché.

Autre lieu de toute beauté où la flânerie est fort agréable : le village perché de Cornillon-Confoux, ses remparts et sa statue de la vierge enceinte.

Et pour rentrer jusqu’à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, les champs d’olivier de Lançon-Provence et La Fare-les-Oliviers vous mèneront jusqu’à l’A8, après un détour par le Vallon de Roustan et ses vestiges pour une magnifique vue sur l'Etang de Berre, le vignoble et la garrigue (garez-vous le long de la D113, côté Ouest, non loin du Col du Télégraphe entre La Fare et Lançon, c'est à quelques secondes à pied).

Vue du Vallon de Roustan sur l'Etang de Berre et les champs d'oliviers, la guarigue et le vignoble © Radio France - Cédric Frémi

Soit une boucle de 2h30 sans les pauses et une distance aller-simple à vol d’oiseau de 70 kilomètres : on est largement bon !

Une belle escapade au Nord de l'Etang de Berre au départ, par exemple, de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume - Openstreetmap

