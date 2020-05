100 km au départ de Salon-de-Provence : escapade dans le Sud-Sainte-Baume et le Toulonnais

Jusqu'où aller au départ de Salon-de-Provence dans la limite des 100 km ? Pourquoi pas jusqu'à Ollioules ! Copier

La position centrale de Salon-de-Provence vous permet bien sur de visiter toutes les Bouches-du-Rhône, mais aussi tout le Vaucluse, la Drôme Provençale, l’Ouest des Alpes-de-Haute-Provence et du Var et l’Est du Gard et de l’Hérault. La limite est donc fixée à Montpellier, Alès, Grignan, Laragne-Montéglin, Aiglun, Aiguines, Le Thoronet, Pignans et Carqueiranne.

La limite des 100 km autour de Salon-de-Provence - Openstreetmap / Cédric Frémi

Idée de balade pour la journée à Salon : exploration de l'arrière-pays Toulonnais

Visitez donc les villages perchés de La Cadière d’Azur et du Castellet.

Rendez visite à nos viticulteurs de l’AOC Bandol.

Crapahutez au Broussan, et au village médiéval de Nèbre sur la commune d’Evenos où subsiste l’un des volcans les plus récents de France.

Pénétrez dans les Gorges d’Ollioules : rassurez-vous, le brigand Gaspard de Besse ne détrousse plus les passants depuis 250 ans. Les gorges de la Reppe et du Destel avec leurs marmites de géants sont classées et à explorer en rando tout en restant prudent, le balisage étant incertain.

Et pour une vue magnifique sur le littoral provençal de La Ciotat à Porquerolles mais aussi sur la Sainte-Baume et les collines de l’intérieur varois, marchez jusqu’au sommet du Gros Cerveau depuis Ollioules, dont vous découvrirez les jolies ruelles du quartier médiéval. Début juin, vous pourrez vous procurer à l'Office de Tourisme Ouest-Var la brochure "Randonnées dans le Gros Cerveau" : un topo guide avec 2 parcours possibles : un parcours court (3h45) et un parcours long (6h30).

Enfin, si vous voulez voir la Méditerranée de plus près, sans forcément mettre le pied sur la plage, vous pourrez longer le bord de mer entre Six-Fours-les-Plages, Sanary-sur-Mer et Bandol.

Une belle journée vous attend donc depuis Salon-de-Provence, c’est dans le rayon des 100 km, 80 même ! Un circuit de 250 km et près de 4 heures sans les pauses.

Itinéraire de Salon-de-Provence à Bandol - Openstreetmap / Cédric Frémi

Zoom sur la zone La Cadière - Evenos - Ollioules - Bandol - Openstreetmap / Cédric Frémi

