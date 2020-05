100 km au départ de Vidauban : escapade dans les Gorges du Blavet et en Pays de Fayence

Seul un justificatif de domicile - et non plus une attestation - vous sera nécessaire pour vous rendre à moins de 100 kilomètres de votre domicile. Prenons l'exemple de Vidauban (Var) et explorons notre région !

En une minute : Cédric Frémi vous conseille dans vos idées de balade au départ de Vidauban Copier

Tout le Var est accessible depuis Vidauban. Si vous voulez vous rendre dans les Bouches-du-Rhône, vous ne pourrez pas aller plus à l'Ouest que Le Rove, Marignane, Lambesc et La Roque-d’Anthéron, ce qui laisse l’occasion de visiter Marseille et Aix-en-Provence et de randonner dans les massifs de l’Est du département. Un tour en Vaucluse est possible : le Luberon oriental jusqu’à Lourmarin et Apt. Pour les Alpes-de-Haute-Provence : quasiment tout le département sauf l’Ubaye. Et pour les Alpes-Maritimes : tout, sauf les randonnées frontalières avec l’Italie et la Vallée de la Roya. Ce qui veut dire que vous avez le droit d’aller jusqu’à Menton !

100 km autour de Vidauban - Openstreetmap

Et si pour une fois, vous alliez sur la Côte d’Azur, non pas par l’A8, mais par le Pays de Fayence ?

Depuis Vidauban : rendez-vous au Muy, direction Bagnols-en-Forêt, et faites une halte par les Gorges du Blavet, l’un des plus beaux sites naturels de l’Est-Var dans l’Estérel, car oui c’est déjà l’Estérel ici ! Des gorges, des passages à guet, des couleurs rouges vifs, des roches volcaniques, une grotte préhistorique et une vue sur le Rocher de Roquebrune.

Vous en ressortirez émerveillés ! N’oubliez pas les chaussures de randonnée. Balade tranquille de 2h30 et 3,5 km dans les Gorges du Blavet.

Ensuite, faites-vous plaisir avec les villages perchés du Pays de Fayence : Callian, Montauroux par exemple.

Et c’est Le Tignet (Alpes-Maritimes) que vous rejoindrez en ayant traversé la Siagne, le cours d’eau qui fait office de limite départementale.

Grasse n’est plus très loin, Mougins, Cannes et Antibes non plus.

Idée de balade au départ de Vidauban : Les Gorges du Blavet, le Pays de Fayence et la Côte d'Azur - Cédric Frémi / Openstreetmap

