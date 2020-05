100 km au départ du Sud de Marseille : escapade sur le Plateau de Siou Blanc

Depuis le Sud de Marseille : jusqu'où aller dans la limite des 100 kilomètres ? Suivez le guide : Cédric Frémi Copier

Nîmes, c’est trop loin, dommage. Le Mont Ventoux, c’est trop loin aussi. Avignon, c’est bon ! Carpentras aussi ! La limite du cercle touche Peyruis, La Palud-sur-Verdon, Figanières, Le Muy, mais exclut Sainte-Maxime et Saint-Tropez. Cela vous laisse de nombreuses possibilités : toutes les Bouches-du-Rhône, quasiment tout le Var, et le Sud des Alpes-de-Haute-Provence et du Vaucluse.

La limite des 100 kilomètres au départ de Sormiou, quartier du Sud de Marseille - Openstreetmap

Une journée de balade au départ du Sud de Marseille ? Direction le Plateau de Siou Blanc

Prenez donc la Gineste : Cassis, La Bédoule, Signes. Ne manquez pas l’embranchement à droite et explorez le Plateau de Siou Blanc ! De nombreux sentiers de randonnée extrêmement bien entretenus et balisés sont à explorer.

Les Aiguilles de Valbelle sur le Plateau de Siou Blanc © Radio France - Cédric Frémi

Ne manquez pas ses deux joyaux : les Aiguilles de Valbelle et l’Eléphant de pierre, avec une magnifique vue sur la baie de La Ciotat.

La vue sur La Ciotat depuis le Plateau de Siou Blanc © Radio France - Cédric Frémi

Après avoir respiré l’air pur et les senteurs de la garrigue du Plateau de Siou Blanc, retour par les routes tranquille du Toulonnais : Solliès-Pont, La Farlède.

Détour obligatoire par le charmant village du Revest-les-Eaux avec son pigeonnier et sa Tour du Faucon.

Le Revest-les-Eaux © Radio France - Cédric Frémi

Après tout cela, la journée sera bien remplie et le retour par l’A50 rapide jusqu’au Sud de Marseille. Une boucle en voiture de 3 heures et 160 kilomètres, sans les pauses et dans le rayon des 100 kilomètres à vol d'oiseau.