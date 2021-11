A Cheny, chez Béatrice Kerfa

Cheny est une commune de l’Yonne voisine de celle de Migennes. Autrefois village rural, elle s’est développée avec l’installation du chemin de fer et la construction de la gare de Laroche Migennes.

La salle des fêtes de Cheny

La salle des fêtes de Cheny abrite de magnifiques peintures murales qui ont été peintes juste après la seconde guerre mondiale.

Elles représentent des scènes de la vie rurales de Cheny et on y reconnait quelques anciens habitants de la commune.

Cheny et le chemin de fer

Petit fils de cheminot et cheminot lui-même, Dominique Perreau nous raconte la vie dans les citées cheminotes, des citées construites pour abriter les familles des cheminots travaillant à Migennes.

Dominique Perreau est aujourd’hui « animateur micro » dans de nombreuses manifestations organisées dans notre région.

"Le Chiniacus", un commerce d’utilité locale

Auparavant tabac-presse, Le Chiniacus aujourd’hui s’est transformé pour devenir également un bar, un commerce qui n’existait plus sur la commune de Cheny depuis quelques années.

Georges Jacob : Le destin incroyable d’un enfant de Cheny

Georges Jacob est né à Cheny en 1739. Il est le plus célèbre et le plus prolifique des menuisiers en sièges du 18ième siècle.

Il a travaillé pour Louis XVI mais aussi pour Napoléon et c’est l’un des créateurs du style empire.

Stéphane Camus traiteur événementiel

Installé à Ormoy, Stéphane Camus est traiteur événementiel spécialisé dans les mariages, les banquets, les repas de famille …

Stéphane Camus est également restaurateur à La terrasse gourmande à Monéteau.