A Gurgy ... des escargots et ... des saumons ...

L'église de Gurgy dans l'Yonne

L'histoire de la commune de Gurgy avec Béatrice Kerfa

Gurgy est une commune de l'Yonne au bord de l'Yonne, là où la rivière devient méandreuse. Gurgy a révélé l'une des plus importantes nécropoles de l'époque Néolitique française utilisée à partir d'environ 5 000 ans avant J-C.

Hotel Restaurant de la Rivière à Gurgy

Interview de Laure Tréché chef du Restaurant de la Rivière à Gurgy

Avec Laure Tréché aux cuisines, le Restaurant de la Rivière est devenu aujourd'hui une adresse incontournable à qui veut goûter à la cuisine du terroir bourguignon . Escargots de Bourgogne ... Poulet Gaston Gérard ... Tête de veau sauce gribiche ... ou encore ... Boeuf bourguignon ... www.restaurantdelariviere.com

Naceira Kainou, sculpteur à Gurgy

Interview de Naceira Kainou, sculpteur

Naceira Kainou est Chevalier des Arts et Lettres, et Peintre Officiel de l'Armée. Elle travaille la figure humaine en général, le portrait en particulier, et participe à de nombreuses expositions en France et à l’étranger. Diplômée de l’École des Beaux - Arts de Besançon et de « The Art Student’s league of New York » aux États-Unis, Nacera Kainou poursuit une carrière de sculpteure à Paris depuis 20 ans.

Ses œuvres sont implantées dans de nombreux pays : France, Chine (Pékin, Shanghai), Singapour, Jérusalem, Mauritanie, Sénégal www.artmajeur.com/kainou

L'échelle à saumon de Gurgy dans l'Yonne

Béatrice Kerfa nous raconte l'échelle à saumons de Gurgy

L'échelle à saumons de Gurgy remonte à l'époque napoléonienne. L'essentiel du trafic de la voie d'eau venait du Haut Morvan, pour le commerce du bois de chauffage et du bois d'oeuvre que l'on acheminait par flottage jusqu'à Paris. Pour faciliter le trafic, on construisit le barrage de Gurgy . Un ouvrage de plus de 2 m de hauteur qui a permit l'amélioration de la navigation mais qui a eu des conséquences pour les poissons et notamment le saumon qui remontait la rivière pour frayer dans les eaux de la Cure et se retrouvait bloqué par ce barrage,. D'où la construction de cette échelle à poissons.

A la boutique l'Helix'r à Gurgy

Interview de Benjamin Tixier, l'Helix'r à Gurgy

L'Helix'r est une épicerie fine, spécialiste des plats cuisinés à base d'escargots, située à Gurgy. Vous y trouverez un large choix d’escargots de bourgogne ,frais cuisinés au chablis, en conserves, en verrines, en plats cuisinés ... Ainsi que des cuisses de grenouilles fraîches à la persillade prêtes à l’emploi. Spécialiste dans l’Yonne des plats cuisinés à base d’escargots, l' Helix’r, c’est également un bar à vins ou vous pouvez venir déguster sur place les produits de l'épicerie. Vous y trouverez également un large choix de bières et de vins de notre région. https://escargotiere\-helix\.fr