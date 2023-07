À Pont-à-Mousson, des cyclotouristes venus de toute l'Europe : "un moment merveilleux"

Plus de 5.000 cyclotouristes sont inscrits à la semaine internationale de Pont-à-Mousson.

C'est le plus grand rassemblement de vélos en Europe. La semaine fédérale internationale du cyclotourisme a commencé ce dimanche à Pont-à-Mousson, et dure jusqu'au 30 juillet. "C'est la pratique du vélo loisir, explique le président du comité d'organisation Olivier Sinot, ce sont des gens qui vont faire de grandes distances comme sur le Tour de France, mais eux vont prendre le temps de visiter, discuter, profiter. C'est avant tout un loisir." Les parcours sont balisés, fait pour être empruntés en vélo, avec des ravitaillements, des bénévoles tout le long de la route. 5.500 inscriptions environ cette année 2023 et des cyclotouristes venus de plusieurs pays d'Europe pour sillonner les routes lorraines pour le plaisir.

"Le plaisir du cyclotourisme, c'est la nature"

Un traiteur venu d'Epinal, prépare environ 1.000 repas par jour. © Radio France - Tristan Barraux

Dans les campings aménagés pour l'occasion, au milieu des dizaines de camping-cars et tentes des drapeaux bretons, occitans, etc. flottent dans l'air. D'autres comme Corine venue de Nîmes, dorment chez l'habitant : "le plaisir du cyclotourisme, c'est la nature, avoir une sensation de liberté, et pouvoir aussi découvrir des paysages qu'on ne peut pas découvrir en voiture. De pouvoir partager avec tous ces cyclotouristes de toutes les régions, c'est un moment merveilleux", résume-t-elle.

Mais certains viennent aussi de Pont-à-Mousson même, à l'image de Ghislaine. "Je m'arrête aux points de ravitaillement, surtout pour voir ce qu'il y a dans les environs parce que on a beau être du coin bien souvent on ne connait pas nos propres points touristiques". Les organisateurs font à manger chaque jour pour un millier de participants. Au menu ce dimanche soir, une tartiflette : "ça va remplir un peu plus l'estomac de nos cyclo", s'amuse Jean-Luc, responsable de la restauration.