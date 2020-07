On a testé pour vous : la canoë-kayak à Saint-Just-Saint-Rambert dans la Loire (42)

Le canoë-kayak mêle à la fois balade et activité physique le tout dans le sublime cadre de la Loire et grâce à la base de loisirs Loire-Forez à Saint-Just-Saint-Rambert. On a testé pour vous la descente de la Loire en kayak.

La Loire vue d'un autre angle

On a souvent l'habitude de voir la Loire, le fleuve, depuis une rive, depuis un pont l'enjambant, ou encore du haut des gorges comme à Saint-Victor-sur-Loire par exemple. Mais là, grâce à la base de loisirs Loire-Forez on peut l'admirer en étant dessus.

En effet, cet été vous pouvez tenter le canoë-kayak lors d'une balade partant du barrage de Grangent en direction du pont de Saint-Just-Saint-Rambert. Comptez environ deux ou trois heures de l'accueil au retour à la base.

Descendez la Loire à votre rythme. Vous avez le choix de la descendre d'un seul trait ou alors de faire des haltes pour pique niquer ou pour prendre un bain (un peu frais) ou tout simplement pour prendre de regarder la nature. Vous pouvez aussi choisir de le faire en étant accompagné ou non.

Canoë ou kayak : quelle est la différence?

Nous avons testé l'activité en utilisant un kayak. Dans un kayak on est assis (c'est à genou dans un canoë) et on utilise une double-pagaie (simple pour un canoë). Il existes des kayaks à une ou deux places. Si vous choisissez de la jouer en binôme, n'oubliez pas que la personne à l'arrière dirige le bateau.

Nous avons pris place dans nos kayaks accompagnés par Yannick Tabard, le directeur de la base de loisirs. Ces embarcations sont prévues pour le loisir et la balade. Ils sont très stables et il y a très peu de chances qu'elles se retournent même en cas de fort courant. Mais l'été, c'est la saison où il y a généralement le moins d'eau.

La particularité de cet endroit de la Loire c'est que son débit est fonction du barrage. En effet, quand il y a un trop-plein d'eau, les vannes sont ouvertes et le débit augmente. C'était le cas le jour du reportage, il y avait eu un lâcher d'eau. L'avantage : il y a plus de profondeur et donc moins de risques d'être bloqué par des rochers en surface. En revanche les rapides ne sont pas beaucoup plus puissants.

La nature proche de vous

Lors de votre balade, prenez le temps de regarder autour de vous. Il y a de nombreuses variétés d'arbres mais aussi une faune riche : des libellules, des poissons (qui sautent parfois), des hérons et peut-être aurez-vous la chance d'apercevoir des castors. Regardez autour de vous mais aussi là où vous allez...conseil d'amis.

Une activité ouverte à tous

Par la stabilité du kayak ou du canoë, selon ce que vous prenez, par l'équipement (gilets de sauvetage, casques), par la relative tranquillité de la descente et par les bons conseils de l'équipe de la base, cette activité estivale est accessible au plus grand nombre. Il faut parfois pagayer, notamment dans les rapides pour avancer ou pour se diriger, mais la descente de la Loire ne demande pas une condition physique hors du commun. Vous pouvez vous balader avec vos enfants.

Petite astuce : en allant vers l'avant, si vous pagayez à gauche vous tournez à droite et inversement.