Accous : Ludopia fait courir les touristes dans son cocon de la Vallée d'Aspe

Courant 2011, l’idée d'un parc à thèmes en Aspe, germe dans l'esprit de quelques habitants de la vallée. Mais pas n'importe quel parc et pas n'importe quels thèmes. Il y a trois paramètres incontournables : l'activité sociale et solidaire basée sur le partage, le jeu et la découverte et enfin la mise en avant d'un environnement naturel privilégié. Voilà sur le papier le parc Aspois : faire découvrir ou redécouvrir le plaisir du jeu, seul ou partagé, enrichi d’expériences nouvelles et inattendues en pleine montagne… Vous avez dit fumeurs d'edelweiss les Aspois ? Non, non. Sans doute un peu irréductibles, mais surtout de grands enfants...

A Ludopia, même en montagne on prend encore de la hauteur © Radio France - Copyright S. Padura

Alors c'est quoi Ludopia ?

En 2013, l'idée devient projet. Tout le monde s'y met. Bénévoles, partenaires associatifs ou privés, et collectivités. Avec tout ce petit monde l’association LUDOPIA est portée sur les fonts baptismaux. Résultats des courses le Parc LUDOPIA ouvre ses portes en 2016 et séduit dès son premier été 2 600 visiteurs.

Ils sont venus découvrir parcours pieds nus, jeux sonores, jeux de lumières, illusions d'optique, jeux de motricité, d'équilibre, de détente ou encore jeux en bois traditionnels. Au total 100 jeux géants emmènent les touristes dans cet imaginaire "Ludopiesque" tout à fait unique.

Ça dure long ?

D'habitude ce sont les enfants qui posent la question à peine en voiture... Mais une fois sur place, Ludopia, qui s'adresse aussi bien aux petits qu'aux adultes, va contenter toute la famille. Le temps d'un après midi, les grands vont retrouver leur âme d'enfant à et les petits ne verront pas passer les 3h d'activités minimum qu'offre cet espace insolite.

Info :

Pour mieux vous protéger pendant cette période, Ludopia se dote d'une nouvelle organisation. Vous réservez vos places sur deux créneaux différents : 10h/14h15 ou 14h45/19h. Ludopia limite ainsi le nombre de visiteurs simultanés. Réservez par téléphone au 07 68 34 98 61 ou sur www.espaceludopia.fr

Ludopia est aussi conçu pour permettre aux personnes en situation de handicap de découvrir la plupart des modules en toute sécurité. Le Parc bénéficie du Label tourisme handicap : Handicap auditif - Handicap mental - Handicap moteur - Handicap visuel.

Ludopia, une découverte sensorielle en pleine nature © Radio France - Copyright S. Padura

Amusez vous bien et profitez du paysage autour de vous.