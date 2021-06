Accrobranches et voiles en Ariège

A cheval entre l'Ariège et l'Aude, le lac de Montbel (09) est dans les Pyrénées Cathares. Il a été créé à l’origine pour irriguer les larges plaines des agriculteurs jusqu’au Lauragais. C'est aujourd'hui un spot très agréable de baignade, pêche, balade et activités nautiques. Côté Léran, Appy parc se compose de 4 Parcours Adultes et de 3 Parcours Enfants (0/8ans) dont un parcours tyrolienne, et au total 60 jeux, des balançoires et des toboggans pour les plus petits ! Cet été, le parc d'accrobranches est ouvert tous les jours de 10h à 19h. Des ouvertures exceptionnelles en nocturnes seront organisées. "La vie en bleu", les pieds dans l'eau face aux montagnes du Massif de Tabe sur France Bleu Occitanie.

Le club de voile de Léran Montbel attend les navigatrices et navigateurs sur ses rives. En 1987 à l’initiative d’un groupe amateurs de voiliers le club est créé sous la forme d’une association à but non lucratif loi 1901. Le CVRL jouit d’un remarquable espace aquatique de 570 hectares d’une contenance de 60 millions de m3 d’eau. Le lac a été mis en eau en 1985.