Aillant sur Tholon, une charmante commune de l'Yonne aux nombreux atouts

La chapelle de l'Ermitage Sainte-Anne

L'histoire connue de la chapelle commence au IXe, au XVe siècle elle devint un prieuré. A cette époque l'édifice était encore entouré d'un enclos fortifié.

Chapelle Sainte Anne © Radio France - Karine Decalf

Histoire de la chapelle avec Béatrice Kerfa et son invitée Copier

La guerre de Cent ans, puis les guerres de religion du XVIe siècle, ont contribué à ruiner l'édifice initial qui fut plusieurs fois reconstruit; celui que vous pouvez admirer aujourd'hui date, en grande partie, du XVIIe siècle.

Chapelle Sainte Anne © Radio France - Karine Decalf

Devenue "bien national" à la Révolution, la chapelle-ermitage fut achetée par un habitant d'Aillant qui la remit en état et la rendit au culte, les ermites sont alors revenus dans la chapelle, le dernier y décéda vers 1865.

La deuxième moitié du XIXe siècle marque le début d'importants travaux de restauration, principalement à l'initiative du curé de l'époque, l'abbé Casimir Pautrat.

Devenue propriété de l'état en 1905, l'édifice, ainsi que son enclos, sont laissés quasiment à l'abandon au cours du XXe siècle, jusqu'à ce que des habitants d'Aillant-sur-Tholon, sous l'impulsion de l'abbé Louis Junot, créent en 1975 l'association de sauvegarde et entreprennent des travaux importants et indispensables.

Plusieurs dizaines de bénévoles ont participé aux travaux de remise en état de l'édifice et du mobilier encore présent. Des souscripteurs généreux ainsi que des subventions ont également permis à la chapelle ermitage de revivre et d'en faire le seul ermitage en bon état qui subsiste dans le diocèse.

Chapelle Sainte Anne © Radio France - Karine Decalf

Béatrice Kerfa nous raconte les pierres levées d'Aillant sur Tholon Copier

La chapelle se visite sur rendez-vous en téléphonant au 03.86.63.42.32.

Il est possible de la visiter lors du déroulement des manifestations organisées par l'association. Vous y découvrirez notamment la chambre de l'ermite ayant vécu dans la chapelle.

Le cadran solaire de la chapelle Sainte Anne © Radio France - Karine Decalf

Le cadran solaire de la Chapelle Sainte Anne Copier

Label Ame

Au 4 rue Charles de Gaulle à Aillant sur Tholon, Birka Mertha vous accueille dans sa boutique aux mille et une pierres : "Label Ame".

Magasin Label Ame, Birka Mertah © Radio France - Karine Decalf

La lithothérapie désigne une médecine non-conventionnelle qui utilise les pierres pour soigner. Le terme provient du grec lithos, voulant dire pierre, et de therapeia, signifiant cure.

Bijoux bien-être, Label Ame Aillant sur Tholon © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Birka Mertah, "Label Ame" à Aillant sur Tholon Copier

Elle est basée sur l’idée que les pierres et les minéraux ont des vertus thérapeutiques. Selon le principe de la lithothérapie, elles émettraient des vibrations, elle auraient une résonance capable d’agir sur le corps pour améliorer le bien-être de la personne à son contact, ou du moins à proximité.

La boucherie charcuterie Philippe Rosse

Philippe Rosse est un artisan boucher-charcutier-traiteur, installé 24 rue Saint Martin à Aillant sur Tholon.

Philippe ROSSE, boucher charcutier, Aillant sur Tholon © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Philippe Rosse, boucher charcutier à Aillant sur Tholon Copier

L'église Saint Martin

Construite sur les plan de Viollet-le-Duc, l'église Saint-Martin fut achevée le 20 juin 1867.

Eglise Saint Martin, Aillant sur Tholon © Radio France - Karine Decalf

Viollet le Duc -

Pour s’adapter à la configuration de la place et son exiguïté, Viollet-le-Duc a choisi d’orienter le chœur à l’ouest, de donner à l’église une largeur considérable au détriment de sa longueur.

Eglise Saint Martin, Aillant sur Tholon © Radio France - Karine Decalf

L’originalité de l’église d’Aillant (classée monument historique) réside dans la situation du clocher-porche rejeté sur le côté droit, face à l'hôtel de ville.

Eglise Saint Martin, Aillant sur Tholon © Radio France - Karine Decalf

Béatrice Kerfa nous raconte l'église Saint Martin d'Aillant sur Tholon Copier

Boulangerie pâtisserie Marais

Thierry et Delphine Marais régalent les gourmands au 22 de la rue Saint Martin à Aillant sur Tholon .

Boulangerie pâtisserie Marais, Aillant sur Tholon © Radio France - Karine Decalf

Leurs spécialités : les galettes aillantaises, les cakes, les pains spéciaux .... et le sourire !

Delphine Marais, Aillant sur Tholon © Radio France - Karine Decalf