Arette - La Pierre Saint Martin : le paradis VTT des Pyrénées béarnaises

C'est fort de ses 26 ans d'expérience que Pascal Hourticq propose descentes ludiques en montagne, circuits découverte, randonnées All Mountain, Enduro, et VTT à assistance électrique. Et tout cela sur le domaine aussi vert que lunaire, de La Pierre Saint-Martin, en vallée de Barétous.

Pic d'Anie - La Pierre Saint-Martin - © Paul Quintana I EPSA

Et c'est donc bien parce que Pascal Hourticq connait cet immense terrain de jeu comme sa poche, qu'il vous fait découvrir en toute sécurité les plus beaux itinéraires du Massif de La Pierre St Martin et des vallées voisines, le Pays Basque, la Navarre, versants français et espagnol (Pascal parle l'espagnol couramment) tout en prenant le temps de profiter de superbes panoramas.

Le truc en plus

Depuis son plus jeune âge, à force de classes de neige, d'escapades estivales et de découvertes d'hommes et de femmes de la montagne, Pascal Hourticq, a vite compris où serait sa vie. Et si le lien qui l'unit avec la nature est viscéral, s'est autant grâce à ses capacités physiques qu'au respect du patrimoine humain et environnemental. Voilà pourquoi depuis 26 ans, pour Pascal, qui a toujours autant besoin de grand air, le complément estival de son activité de moniteur de ski est avant tout une passion.

Pascal Hourticq en reconnaissance. - © Copyright VTT en Baretous - Pascal Hourticq

Mais c'est quoi le truc, alors ?

C'est avant tout l'émerveillement du spectacle de la nature et du pastoralisme. Au long des montées et des descentes, Pascal Hourticq prend toujours le temps d'échanger sur la faune, la flore, les sites monumentaux des pics qui vous entourent, et il ne rate jamais une occasion de parler des hommes et des femmes qui vivent la montagne.

Retour d'un groupe à la Pierre Saint-Martin. - © Copyright VTT en Barétous - Pascal Hourtic

D'ailleurs il n'est pas rare de s'arrêter avec lui, dans les cabanes de bergers, où nombre de vététistes repartent avec du fromage de pays, sur dos. Et voilà comment une journée, déjà pas ordinaire, devient un moment d'échange privilégié sur la nature et le respect qu’on lui doit.

Troupeau de moutons en estive - Abaco Digital

Les VTT Classiques

VTT Enduro All Mountain - (jusqu’à 1800m de dénivelé)

VTT Randonnée - Choix de parcours accessible, peu physiques,

VTT Stages - Pour rouler, progresser et séjourner sur place

VTT classique en groupe à La Pierre Saint-Martin - © Copyright VTT en Baretous - Pascal Hourticq

Les VTT électriques

Le VTT à assistance électrique met la montagne à portée de tous ! L'activité devient d'ailleurs d'une année sur l'autre toujours plus importante. D'une part car l'électrique est dans l'air du temps et d'autre part, car ce moyen de mobilité en montagne permet à tout le monde (il faut avoir un minimum de condition, quand même) d'accéder à des sites, jusque-là réservés aux vététistes "affûtés". Ainsi en famille, par exemple, ou en groupe, on découvre facilement des panoramas présumés inatteignables.

VTT éléctrique - © Copyright VTT en Baretous

Pascal Hourticq est membre de l'Association Française du VTT "Mountain Bikers Foundation" qui a pour but de promouvoir la pratique d’un VTT durable et responsable, et de défendre les intérêts des vététistes. Belle balade dans le site exceptionnel de La Pierre Saint-Martin.