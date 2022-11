Arrêtez- vous à Epineau-les- Voves !

L'histoire méconnue d'Epineau-les-Voves

Autrefois il y avait le village d’Epineau qui se trouvait le long de l'Yonne et le hameau de Voves. Vers 1667 le village fut détruit par une inondation de la rivière et fut déplacé sur les Voves où se trouve aujourd'hui l'église, la mairie et le château.

Eglise d'Epineau-les-Voves © Radio France - Karine Decalf

Epineau vient de "spinetum" qui en latin signifie lieu planté d'épines.

Gerda Hartman

Gerda Hartman est une soprano sud-africaine qui s'est installée avec son époux John Whitelaw, claveciniste canadien, à Epineau-les-Voves.

Gerda Hartman et Béatrice Kerfa © Radio France - Karine Decalf

A Epineau-les-Voves, ils ont crée "Les 4 saisons d'Epineau" , une association qui a pour but d'organiser des activités artistiques, des master classes, des débats-rencontres, des conférences et des concerts.

"Mon rucher des vergers"

Christophe Brossus est un amoureux des abeilles. Il a crée "Mon rucher des vergers" pour partager sa passion avec le plus grand nombre. Adepte de l'apiculture raisonnée, ses miels ne subissent aucune modifications et ne sont ni chauffés, ni mélangés.

Christophe Brossus "Mon rucher des vergers" © Radio France - Karine Decalf

Il se propose de vous faire découvrir ses produits grâce à son "Drive fermier à la fenêtre" 6 rue des vergers à Epineau-les-Voves, à sa page Facebook et Instagram, ses publications Youtube et son site internet.

Miels et bougies "Le rucher des vergers" © Radio France - Karine Decalf

L'ancien port d'Epineau

Avant le 17ième siècle et la grande crue de 1667, le village d'Epineau se trouvait au bord de l'Yonne. Le port d'Epineau était un port où l'activité commerciale était importante.

Site de l'ancien port d'Epineau © Radio France - Karine Decalf

Aujourd'hui il ne reste plus rien de cette activité.

B chef à Migennes

Le restaurant B. Chef se trouve à deux pas de la gare et en face de l'office de tourisme de Migennes.

Benjamin Argentin, B Chef à Migennes © Radio France - Karine Decalf

Vous y trouverez des burgers et des bagels français faits maison, mais aussi des salades et des desserts, le tout à savourer, pourquoi pas, sur la terrasse en face du canal de Bourgogne.

Le B Chef à Migennes © Radio France - Karine Decalf

C'est aussi un coffee shop qui vous accueille tout au long de la journée.

