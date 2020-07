Artiguelouve : retrouvez le Trésor des Mousquetaires au Domaine du Cinquau

Avant de partir sur le sentier découverte du Domaine du Cinquau à Artiguelouve, un peu d'histoire. Cette terre et ses bâtisses sont dans la famille Saubot depuis 400 ans. Mais avant de devenir un domaine, ce fût une ferme traditionnelle béarnaise qui nourrissait toute le famille. En 1985, Pierre Saubot, se voit déléguer par ses parents la responsabilité du patrimoine familial et son avenir. Ce n'est un secret pour personne, Pierre souhaite voir la ferme familiale évoluer. De la filière lait, à la culture du noisetier, les hypothèses se succèdent les unes aux autres, jusqu'à ce jour, où Pierre Saubot, va s'arrêter devant des pieds de vignes, derniers survivants de l'après phylloxéra. Ce sera donc, le Jurançon. Et le résultat est plus que remarquable !

Le Sentier Découverte du Domaine du Cinquau

Au pied des Pyrénées, en plein cœur du vignoble du Jurançon, le Domaine du Cinquau vous propose de vivre l’expérience d’un sentier découverte à la fois moderne et interactif pour faire connaissance avec le site, se plonger dans ses racines et se projeter vers l'avenir. Dès lors, 2 types de parcours d'environ 1h (le vert) et 2h (le jaune) s'offrent à vous, pour tout savoir ou presque sur l’histoire du domaine et de ses activités viticole et vinicole. La règle est simple. Tout au long du parcours, enfants et adultes vont devoir répondre aux questions et relever de nombreux défis qui jalonnent le sentier, à l’aide de tablettes numériques.

Point de départ et d'arrivée du sentier découverte - © Copyright Domaine du Cinquau/Artiguelouve

La High-Tech et les Mousquetaires

Là aussi, il faut revenir un peu en arrière. Après sa renaissance en 1985, le Domaine du Cinquau, doté de bâtiments exceptionnels et d'un cadre unique, s’est tourné en 2007 vers l’accueil de mariages et de séminaires, dévoilant au plus grand nombre une magnifique salle de réception avec vue sur le chai et le travail du vin. L'idée, c'est que l'œnotourisme, né dans dans années 70-80 en Californie, prenne toute sa part dans l'économie du domaine.

Une des salles de réception - © Copyright Domaine du Cinquau/Artiguelouve

Et les Mousquetaires dans tout ça ?

A force de travail, de développement et de réussites, poussant toujours vers l'excellence, le concept de "technologie-découverte", s'est imposé presque de lui-même. Restait à trouver comment marier au monde connecté, le Domaine de Cinquau, son cadre, son savoir faire et ses vins. 3 piliers d'un patrimoine multiséculaire ! Ça ne vous rappelle rien ? Mais si, voyons. 3 Béarnais : Athos, Porthos et Aramis. C'est une idée de génie. Et voilà les compagnons de d'Artagnan, support du sentier découverte du Domaine de Cinquau. Le Trésor des Mousquetaires est né !

Retour au Domain de Cinquau - © Copyright Domaine du Cinquau/Artiguelouve

Et le tour de force ne s'arrête pas là, puisque le sentier découverte peut-être personnalisé pour les entreprises sous forme de team building, lors de séminaires, et challenges où animateurs, comédiens, écriront des défis, sur mesure.

Et ma High-Tech ?

Alexandre Dumas aurait adoré jouer de ses personnages sur divers supports. Le Domaine du Cinquau l'a fait. Du coup, son environnement et son histoire sont entrés dans le monde digital avec l'envie d'être résolument high tech, sans renier aucune de ses valeurs. Pour le sentier découverte, en arrivant au domaine, on mettra à votre disposition un sac à dos, dans lequel vous découvrirez un plan, les explications du jeu et une tablette numérique. A partir de là, c'est à vous de jouer et d'effectuer un rallye pédestre tout autour du domaine ! Et à chaque bornes DEFI#, vous devrez tenter de répondre aux questions qui vous seront posées sur votre tablette.

Tablette et défis du sentier découverte - © Copyright Domaine du Cinquau/Artiguelouve

Après quoi, à votre retour l'équipe du Domaine de Cinquau vous invitera à la rencontrer et déguster les différents produits élevés sur ce site exceptionnel.

Le Domaine du Cinquau vous attend

Pour vivre l'expérience d'un sentier-découverte moderne et interactif, direction le Domaine du Cinquau du lundi au vendredi à partir de 9 heures et les samedis, dimanches et jours fériés sur réservation. Dans ce cas, appelez le 05 59 83 10 41 ou envoyez votre demande par mail à info@cinquau.fr on vous répondra rapidement. Dans tout les cas, amusez-vous bien, car c'est vous qui ferez le spectacle, dont on est d'ailleurs très friand au domaine.