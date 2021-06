"Au boulot à vélo" : et si vous preniez un Vélhop pour aller travailler ? comment ça marche ?

C'est parti pour le challenge "Au boulot à vélo" : cet événement crée par le CADR67 et organisé depuis 2009 en partenariat avec l’Eurométropole de Strasbourg.

L'édition 2021 se tiendra cette année du 1er au 30 juin.

A travers cet événement festif, il s'agit de modifier nos habitudes et d'encourager la pratique du vélo sur les trajets domicile-travail et les trajets professionnels.

Le vélo, c'est génial ! Mais quand il pleut, on fait quoi ?

En 2020, 341 établissements (entreprises, associations, administrations) se sont inscrits au challenge "Au Boulot à Vélo" malgré la crise sanitaire.

Plus de 7.500 cyclistes se sont affrontés pendant 6 mois et 3 manches du challenge parcourant ainsi 636.503 km.

Aller au travail à vélo, c'est un état d'esprit et un changement d'habitude mais on ne plus s'en passer !