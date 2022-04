Au cœur de la Puisaye, la commune de Treigny nous emmène de surprise en surprise !

Treigny est un village serré autour de son église du 15ième siècle souvent surnommée « La cathédrale de la Puisaye » à cause de ses importantes dimensions. Le château de Ratilly le château de Guédelon ou encore le parc de Boutissaint en font un véritable pôle touristique.

Le couvent de Treigny

Le Couvent de Treigny est un superbe bâtiment dont l'origine remonte au XV et XVIème siècles.

Le couvent de Treigny © Radio France - Karine Decalf

Depuis 2006 l’Association de Potiers Créateurs de Puisaye a investi les lieux et elle y propose régulièrement des expositions et des stages.

Charles Henri Guieba, potier créateur © Radio France - Karine Decalf

Exposition au Couvent de Treigny © Radio France - Karine Decalf

A voir jusqu’au 4 juillet l’exposition « Nuances de couleurs », une exposition de céramiques contemporaines colorées et déclinées en 5 catégories : bleue, rouge, vert, jaune et rose violet.

rencontre au couvent de Treigny Copier

La ferme itinérante du Chaîneau et la Compagnie Dovahkiin

La ferme itinérante du Chaîneau est une structure qui présente des animaux familiers et d'élevage dans différentes structures comme des instituts médico-éducatifs, des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ou encore des centres de réinsertion social .

Zaïss et Murielle Goury © Radio France - Karine Decalf

L'appellation ferme itinérante a également une consonance thérapeuthique puisque l’objectif premier est d'apporter du bien-être .

La ferme Itinérante du Chaîneau © Radio France - Karine Decalf

A travers la Compagnie Dovahkiin, elle propose également des animations dans des fêtes médiévales par exemple mais aussi dans des fêtes de village.

Ferme Itinérante du Chaîneau © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Muriel Goury de la Ferme Itinérante du Chaîneau Copier

Le château de Ratilly

Le château de Ratilly est une véritable forteresse médiévale construite sur des fondations du XIe siècle, achevée au XIIIe, puis transformée en partie à la Renaissance.

Château de Ratilly © Radio France - Karine Decalf

En 1951, Jeanne et Norbert Pierlot y installent leur atelier de poterie et font de Ratilly l’un des tout premier centres d’art privé en France, un lieu d’échanges et d’expressions artistiques.

Mathias Pierlot et Arnaud. Château de Ratilly © Radio France - Karine Decalf

Aujourd’hui, la famille Pierlot, soutenue par l’association des Amis de Ratilly, continue d’organiser stages, concerts, expositions et projections cinématographiques.

Une aile du château est toujours consacrée à la production et à la vente de grès de Ratilly.

Rencontre avec Mathias et Arnaud au Château de Ratilly Copier

Le Carrouge

Le Carrouge, 5 place de l’église à Treigny, est une adresse gourmande comme on les aime ! Une cuisine simple, bien faite et réalisée maison avec des produits frais … le tout à des prix très raisonnables !

Le Carrouge à Treigny © Radio France - Karine Decalf

Emmanuel et son épouse, Le Carrouge à Treigny © Radio France - Karine Decalf

Un vrai restaurant de campagne pour découvrir les produits de la région ! Pensez à réserver, c’est le conseil de France Bleu Auxerre !

Rencontre avec Emmanuel du Carrouge à Treigny Copier

Earl des Petits Criots à Sainte Colombe

A la ferme des Petits Criot à Sainte Colombe , Muriel et Freddy Michaud y élèvent des vaches charolaises et limousines et commercialisent la viande.

Freddy Michaud, Earl Les Petits Criots © Radio France - Karine Decalf

Ils vous proposent de la vente directe à la ferme sur commande en différentes barquettes de 5 kg sur simple appel téléphonique au 06 86 58 47 60