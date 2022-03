"Randos en bord de Seine" : le nouvel hors-série du Parisien en partenariat avec France Bleu Paris

Dès aujourd'hui, dans vos kiosques, le hors-série Patrimoine & balades du Parisien vous invite à flâner. Alors que les beaux jours reviennent peu à peu, c'est le moment idéal pour redécouvrir notre région sous un nouvel angle, depuis la Seine. Si nous avons tous en tête de belles images de Paris vu depuis la rivière qui la traverse, il y aussi de le beauté à découvrir lors de cette sublime balade proposée par nos confrères !

Tout ce qu'il faut pour bien vous préparer !

Avant d'entamer une randonnée le long du GR 2, l'important, surtout si vous êtes débutants, c'est de bien préparer votre expédition ! Nos confrères du Parisien ont tout prévu : du plus important au plus anecdotique ! Et ça commence par exemple par de bonnes chaussures : on évite les chaussures lisses et neuves (sinon, bonjour les ampoules) ! Si vous n'avez pas de chaussures de randonnées, des baskets peuvent faire l'affaire ! Hydratation, choix du sac, trouver son rythme : Brigitte Soulary, présidente de la Fédération française de randonnée, vous donne ses 7 bons conseils pour une randonnée sans danger !

La Seine : passé, présent et futur !

Bien évidemment, comment ne pas parler du point commun des 16 étapes de ce GR 2 : la Seine ! Celle qui commence sa course à Langres en Haute-Marne pour se jeter dans le Calvados rythme la vie des Français depuis des siècles ! Si elle apporte un ressort économique important, c'est aussi le symbole d'une source de méfiance pour beaucoup de franciliens : la crue centennale ! En 1910, la Seine sort de son lit (tiens, ça nous rappelle une chanson) et oblige les Parisiens à s'adapter en construisant des ponts de fortune notamment. Son utilité au fil de l'histoire et son futur avec les JO 2024, sont à retrouver dans les colonnes du Hors-Série du Parisien.

Patrimoine

La balade du Parisien nous amène également à la redécouverte de notre patrimoine ! De la remarquable architecture présente au long du chemin aux installations d'art contemporain, vous voguerez d'époques en époques et de découvertes en (re)découvertes !

Alors suivez le guide et courez dans vos kiosques pour tout savoir de cette balade sur le GR2, à la redécouverte de nos villes et villages, de notre patrimoine et de notre Seine ! Ah ! Dernier conseil, attention aux oies !