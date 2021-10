Auxerre, en passant par le quartier Saint Amâtre

Situé au Sud de la ville d’Auxerre, le quartier Saint Amâtre fut le premier faubourg bâti hors de remparts de la ville. Ses vestiges rappellent l'histoire d’Auxerre grâce notamment à la présence du cimetière Saint Amâtre, l’un des plus anciens de l’Yonne.

L’ancienne grande nécropole d’Auxerre

Située à l’emplacement de l’actuel quartier Saint Amâtre, l’ancienne grande nécropole d’Auxerre fut édifiée au 4ième et 5ième siècle et abritait, entre autre, le corps de Saint Amâtre qui fut le prédécesseur de Saint Germain comme évêque d’Auxerre.

Saint Amâtre © Radio France - Catherine Marchesin

Aujourd’hui de cette nécropole il ne reste que la crypte de l’église Saint Amâtre construite au 4ième siècle et qui se trouve aujourd’hui dans une propriété privée.

Béatrice Kerfa nous raconte la quartier Saint Amâtre et son histoire Copier

L’Hôtel des ventes d’Auxerre

Dans le quartier Saint Amâtre à Auxerre se trouve l’Hôtel des ventes. Très régulièrement s’y déroulent des ventes aux enchères (meubles et objets d’art, véhicules, matériel professionnel …).

Maître Fèvre Hotel des ventes Auxerre © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Maître Fèvre Copier

Hôtel des ventes Auxerre © Radio France - Karine Decalf

Vous pouvez également prendre rendez vous pour y faire estimer des objets.

La brasserie Schaeffer à Auxerre

Situé dans le centre- ville d’Auxerre, Le Schaeffer est un bar, brasserie, restaurant qui met à l’honneur les saveurs régionales et traditionnelle à travers une gastronomie bistrotière.

Le Schaeffer à Auxerre © Radio France - Karine Decalf

Marie Campain, brasserie "Le Schaeffer à Auxerre © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Marie Campain, le Schaeffer à Auxerre Copier

Chaleureux cet endroit emblématique du centre- ville d’Auxerre est également un bout de notre patrimoine avec à découvrir à l’intérieur, une façade du 15ième siècle qui agrémentait la cour intérieure de la maison dite autrefois « Hostellerie de la grappe » … on adore !

Le cimetière Saint Amâtre

Ce cimetière est l'un des plus anciens cimetières de ville de France puisqu'il a été ouvert en 1793 à l'emplacement du clos des Capucins, acheté comme bien national .

Cimetière Saint Amâtre Auxerre © Radio France - Karine Decalf

Tombe de Paul Bert © Radio France - Karine Decalf

Béatrice Kerfa nous raconte le cimetière Saint Amâtre à Auxerre Copier

Ce cimetière possède encore un riche patrimoine de tombes anciennes ou de personnalités et de grandes familles locales. Deux personnalités totalement opposées de sensibilité y sont enterrées : l'anticlérical Paul Bert et la poétesse catholique Marie Noël.

Des symboles dans un cimetière

Colonne tronquée, chaînes brisées, cyprès … tout dans un cimetière a sa place et sa signification …. écoutez Béatrice Kerfa ...

Cimetière Saint Amâtre Auxerre © Radio France - Karine Decalf

Comment lire les symboles dans un cimetière Copier

« Du levain au pain » rue du temple à Auxerre

« Du Levain au Pain » c'est une Boulangerie 100% Artisanale. Un pain de qualité, des viennoiseries originales et gourmandes, des tartes et un large choix en matière de snacking.

Boulangerie Pâtisserie "Du levain au pain" Auxerre © Radio France - Karine Decalf

Alexis Peuzin, "Du levain au Pain" Auxerre © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Alexis Peuzin Copier

Leur slogan : "authenticité, simplicité et transparence" , et nous à France bleu Auxerre on adhère !