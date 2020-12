Balade à Appoigny … des histoires d’hier et aujourd’hui

La collégiale d'Appoigny et son jubé © Radio France -

La Collégiale saint Pierre et Saint Paul d’Appoigny est l'une des trois églises de l'Yonne à avoir un magnifique jubé avec Saint-Florentin et Pontigny.

Une Collégiale qui fut édifiée en 1215 à la même période que la cathédrale d’Auxerre.

Cuisinier de formation, Didier Chapuis a fait ses armes chez Taillevent et exercé dans des maisons prestigieuses, avant d’être directeur technique pendant 10 ans chez Flo Prestige.

En 1992, au cœur de la Bourgogne Didier et Evelyne Chapuis créent Festins. Homme de passion et de métier, Didier Chapuis s’implique au quotidien avec toute son équipe, pour perpétuer le goût et le respect du savoir-faire culinaire au sein de leurs boutiques traiteurs.

Christian Flamand réside à Appoigny . Dessinateur chez Pif Gadget entre 1973 et 1980 dans la série "Poches". Illustrateur et graphiste dans l'Yonne, il revient à la BD en 2008 en tant que scénariste de l'album "Vacances à Saint-Prix" (Editions Akiléos), dessiné en collaboration avec son fils Julien. Le second album est sorti juste pour le festival d'Angoulême en 2010, chez le même éditeur, et a pour titre "Quand je serai grand...".

Le 3e tome de la trilogie est actuellement en préparation.

Béatrice Kerfa nous raconte les médecins et pharmaciens célèbres tous nés à Appoigny : La famille Rosapelly, Henri Arrault, inventeur des ambulances pour l'armée et ami de Georges Sand et plus récemment le professeur Mocquot, chirurgien, chef de service à l'Hôpital Bichat à Paris.

La Boulangerie Pâtisserie de Michel et Véronique Collet, 10 route de Paris à Appoigny.

Une boulangerie pâtisserie toute en rose gourmand … et ses spécialités pour les fêtes de fin d’année.

