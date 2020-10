Balade à Champignelles en Pays de Puisaye Forterre

A la découverte de la commune de Champignelles en Puisaye Forterre avec Béatrice Kerfa, guide conférencière et Gauthier Pajona, chroniqueur gourmand.

Le Manoir du Parc Vieil à Champignelles dans l'Yonne © Radio France -

Interview de Jean Marie Smiejan propriétaire du Manoir de Parc Vieil à Champignelles Copier

Le Manoir du Parc Vieil est un charmant petit château défensif datant du Moyen-âge. Il fut l'une des sept places fortes protégeant Champignelles. Ce manoir fut longtemps la propriété de la famille des Courtenay. Aujourd'hui l'essentiel du corps central date du 17ème siècle.

Le Relais Poyaudin à Champignelles © Radio France -

Interview de Christophe Grenon, le chef du Relais Poyaudin à Champignelles Copier

Le Relais Poyaudin à Champignelles est un restaurant gastronomique . Le chef, Christophe Grenon y revisite avec adresse les produits du terroir comme ... La blanquette d’escargots de Bourgogne braisés au chablis, champignons carottes ... La fricassée de ris de veau et morilles poêlées en aumônière crème de morilles ... Le pigeonneau de Racan désossé, rôti au four déglacé de son jus relevé aux cinq baies ... ou encore .... le pavé de lotte poêlé et son beurre d’agrumes. Bon appétit ! https://www\.lerelaispoyaudin\.com

Flore Jodelet taxidermiste à Champignelles dans l'Yonne. © Radio France -

Interview de Flore Jodelet, taxidermiste à Champignelles Copier

Flore Jodelet fait partie des rares femmes exerçant le métier très physique et technique de taxidermiste. Elle travaille pour les particuliers mais aussi pour les musées.

Eglise Saint Roch de Louesme Champignelles © Radio France -

L'église Saint Roch avec Béatrice Kerfa Copier

L'église Saint Roch date des XIIème et XIIIème siècles. Cette église, à nef unique est l'une des plus caractéristiques de Puisaye. Elle contient des statues en bois particulièrement remarquables mais aussi des peintures murales qui ont été découvertes entre 1904 et 1913. La principale scène représente le martyre de Saint-Blaise. Elle fait partie du circuit des 13 églises avec peintures murales.

Le Bar de la Renaissance à Champignelles © Radio France -

Interview de Ludovic Boulay le patron du Bar de la Renaissance à Champignelles Copier

Le bar de la Renaissance à Champignelles se trouve rue Pesant et Bombert. C'est un véritable lieu de vie indispensable dans les communes rurales de notre département. Un lieu de convivialité et de rencontres ....