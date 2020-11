La commune d’Epineuil, dans le tonnerrois, est une commune viticole pionnière de la reconstruction d’un vignoble de qualité. En 1930 il fut classé en zone d'appellation « Bourgogne » et en 1993, l'AOC « Bourgogne Épineuil » vint récompenser tous les efforts fournis pour valoriser ce beau vignoble.

Balade à Epineuil … entre vignes et musée de cire

Le Domaine de Céline Côté se trouve au hameau des ‘Noirots Vaulichères’ à Molosmes à quelques kilomètres d’Epineuil.

Une histoire de famille et aujourd’hui un domaine bio qui produit des Bourgogne Tonnerre, des Bourgogne Epineuil, des Bourgogne rouge et rosé et des Crémant de Bourgogne.

www.celinecote.com

Alfred Grévin est né le 28 janvier 1827 à Epineuil . Sculpteur, caricaturiste, dessinateur et créateur de costumes pour le théatre français.

Il fonde avec le journaliste Arthur Meyer le musée de cire qui porte son nom.

Le domaine de l'Abbaye du Petit Quincy est situé à Epineuil, dans le vignoble icaunais du Tonnerrois. Il est issu d’une histoire séculaire, celle de l'ancienne abbaye cistercienne de Quincy, sixième fille de Pontigny, fondée en 1212. L’actuel domaine est installé dans l’ancien cellier à vin de l’abbaye, qui domine le village. Les vignes furent exploitées par les moines jusqu’au XVIème siècle, puis par des vignerons jusqu’à la Révolution française. Vendu en 1792 comme bien national, le domaine a conservé sa vocation viticole et pastorale jusqu’en 1914.

Après 76 ans de sommeil, sous l’impulsion de la famille Gruhier, le cellier retrouve sa fonction vinicole en 1990, et c’est aujourd’hui Dominique Gruhier qui préside aux destinées des 25 hectares de vignes, établies sur les meilleurs climats d’Epineuil mais aussi à Chablis.

www.bourgognevin.com

La construction de l’église saint Etienne d’Epineuil se situe entre le 12ième et le 16ième siècles. La chaire à l’entrée est du 18ième siècle et elle est signée par Jean Nicolle, sculpteur à Tonnerre.

La pâtisserie boulangerie « La tentation » à Tonnerre , c’est également un salon de thé où vous pouvez déguster de pâtisseries de qualité mais aussi des plats salés … En période de fêtes profiez ens pour déguster le fameux "chaourçois" un délicieux gâteau, si léger qu'il ne fait même pas grossir !

Goûtez aussi aux délicieux chocolats, dont la spécialité "Chevalier d'Eon" est un régal. Vous êtes dans une affaire de famille, Arnaud Leboulanger est en cuisine et dans le laboratoire et son épouse Séverine vous accueille et vous conseille. Bravo à tous les deux !

