Des écossais, du vin et le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle … les communes de Blannay et Asquins, le long de la Cure, nous racontent une partie de l’histoire de notre région.

Balade dans l’avallonnais à la découverte des communes de Blannay et Asquins

Catherine Marchesin, Béatrice Kerfa et Gauthier Pajona

Blannay, fut autrefois un village fortifié sur la route de Vézelay … des fortifications dont il reste d’ailleurs aujourd’hui plusieurs tours. Il fut occupé pendant la guerre de Cent Ans par un régiment écossais. De cette occupation il reste aujourd’hui le Manoir Destutt . Pour en savoir plus sur cette parenthèse écossaise dans notre département écoutez Béatrice Kerfa ci-dessus

« Chez Cyril et Maeva », 12 route de Vézelay à Blannay est un restaurant où l’on goute une excellente cuisine traditionnelle à des prix très abordables. Une décoration chaleureuse réalisée avec goût et une très belle terrasse à tester pendant les beaux jours. Pour en savoir plus écoutez l’interview ci-dessus

André Bargès "Naturellement vin" à Blannay © Radio France -

« Naturellement vin » 2 rue de la Tourelle à Blannay. André Bargès est un véritable passionné de vins naturels. Il vous propose de découvrir des vins bios de la France entière. Des vins élaborés le plus naturellement possible. Une démarche et une philosophie qui fait se déplacer des professionnels du monde entier dans le petit village de Blannay. www.naturellement-vin.fr

L'équipe de France Bleu Auxerre au "Domaine des Faverelles" à Asquins © Radio France -

A Asquins au Domaine des Faverelles, Patrick Bringer et Isabelle Georgelin produisent des vins bio.

6 ha sont cultivés sur un sol argilo-calcaire. Ils produisent des vins naturels en différentes cuvées de pinot noir pour les rouges (bourgogne) et chardonnay pour les blancs (bourgogne Vézelay).

www.lesfaverelles.com

L’église Saint Jacques le Majeur à Asquins est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1998.

Sa notoriété vient de ce qu'elle fut au Moyen Âge le point de départ de l'une des quatre grandes voies du chemin de Compostelle. Pour en savoir plus écoutez Béatrice Kerfa ci-dessus.