Balade en Terre Plaine, dans l’Auxois, au pays du Charolais.

A Saint- André- en- Terre Plaine ou à Savigny- en- Terre- Plaine, nous sommes dans la plaine de l‘Auxois, une région entre Auxerre et Dijon , à deux pas de la Côte d’Or. Une terre de bocages où paissent tranquillement des vaches Charolaises.

A Saint- André- en- Terre- Plaine, évocation de Pierre Laureau

Historien, écuyer du Comte d’Artois, Pierre Laureau, passionné d’archéologie, a révélé en 1784 le site d’Alésia.

Statue de Vercingétorix à Alésia © Radio France - Catherine Marchesin

Député de l’Yonne, il finit ses jours à Saint –André- en- Terre- Plaine, commune dont il fut le maire.

Béatrice Kerfa nous raconte Pierre Laureau Copier

"Rétropassion "à Saint- André-en-Terre- Plaine

Depuis 2003, Christophe Chaboeuf propose à Saint- André-en –Terre- Plaine, l’achat, la vente et la restauration de véhicules anciens.

Christophe Chaboeuf, Rétropassion, Saint André en Terre Plaine © Radio France - Karine Decalf

Rétropassion, Saint André en Terre Plaine © Radio France - Karine Decalf

Rétropassion, Saint André en Terre Plaine © Radio France - Karine Decalf

Passionné il a crée un véritable garage des années 50-60. Rétropassion ... A découvrir de toute urgence !

Rencontre avec Christophe Chaboeuf Copier

"Le Bambou’s café" à Savigny-en-Terre- Plaine

Gabriel Gérard est un enfant du pays. Après avoir appris son métier chez Loiseau à Saulieu, il a ouvert son restaurant , « Le Bambou’s café" à Savigny- en- Terre- Plaine.

"Le Bambou's café", Savigny en Terre Plaine © Radio France - Karine Decalf

"Le Bambou's Café" Savigny en Terre Plaine © Radio France - Karine Decalf

Gabriel Girard, "Le bambou's Café", Savigny en Terre Plaine © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Gabriel Gérard Copier

Il y propose une cuisine faite maison avec des produits du terroir : Une formule qualité- prix le midi à 13,50 euros. Un vrai coup de cœur pour toute l’équipe !

L’église Saint Bénigne de Savigny- en–Terre- Plaine

C'est un édifice bâti dans un style de transition du roman au gothique. La toiture est en lauze (pierres) et le clocher en bardeaux (planche de bois).

Eglise Saint Bénigne, Saint André en Terre Plaine © Radio France - Karine Decalf

Eglise Saint Bénigne Savigny en Terre Plaine © Radio France - Karine Decalf

Eglise de Savigny en Terre Plaine © Radio France - Karine Decalf

Béatrice Kerfa nous raconte l'église Saint Bénigne Copier

On peut y découvrir les statues tombales de François de La Madelaine et Catherine de Marcilly-Cypierre qui dates du 17ième siècle. Deux statues polychromes en pierre, qui représentent le Marquis de Ragny et son épouse, agenouillés en prière.

L’élevage Cadoux à Saint-André –en- Terre- Plaine

Dès 1954, Bernard Cadoux s'intéresse aux performances de la race bovine charolaise et achète une première vache. C'est le début de 55 années de travail et de sélection pour Bernard Cadoux et son épouse qui verront leurs quatre fils entrer tour à tour dans le G.A.E.C Cadoux.

GAEC Cadoux Saint André en Terre Plaine © Radio France - Karine Decalf

Claude Cadoux © Radio France - Karine Decalf

Elevage Cadoux au Salon de l'Agriculture - Cadoux

Rencontre avec Claude Cadoux Copier

Depuis l’élevage Cadoux accumule les champions et les prix, et il est une véritable référence dans le monde de l’élevage.