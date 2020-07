Bidos : Gaia vous fait vivre l'aventure de la nature aux portes d'Oloron

Canyons, Rafting, Canoë Kayak gonflable biplace, découvrez les plus beaux sites d'activités sport-nature, dans les Pyrénées françaises et espagnoles.

Amoureux de la nature et des Pyrénées, Laurent Clouturier ouvre Gaia Aventure, du nom de la déesse de la terre, en 2009. Il n'est pas le premier qui allie passion et activité professionnelle, mais lui a une seule idée en tête : faire une grande équipe. Une grande équipe de 1 dit dans un éclat de rire, ce baroudeur fier d'être guide indépendant. Et c'est ce qui fait toute la différence. Pour chacune de ses sorties, Laurent prend en charge 8 à 9 personnes, pas plus, pour un maximum d'échange. Les descentes à 5 raftings de front avec 50 personnes, c'est pas sont truc.

Résultat, 2h15 de descente entre découverte du milieu naturel et de l'humain, saut optionnel de 3 et/ou 6 mètres, saut de barrage, navigation sur rapide et pour finir, collation offerte près d'une cascade. Notez le "petit +" de Gaia aventure : les vidéos Go Pro sont offertes.

Descente en canoë - Gaia Aventure/Laurent C.

Formations :

Laurent Clouturier est titulaire des brevets d'état formations rivières, raft, canoé kayak et descente de canyon qui a d'ailleurs été inventée par des français dans les Pyrénées, d'où l'appellation française. Et conjugué avec ses 10 ans d'expérience Laurent accueille en solo, en groupe, ou en famille, pourvu que les enfants aient au moins 10 ans. Et on le répète, 8 à 9 personnes maximum ! C'est à ce prix que l'on partage la passion de l'activité et de la nature.

Sur quels sites :

La base Gaia est située en bordure du gave d'Aspe pour des aventures dans les vallées du Pays Basque, d'Aspe d'Ossau et du Piémont d'Oloron à partir duquel vous descendrez le gave du même nom, qui selon Laurent Clouturier est la descente par excellence. Mais quelque soit votre choix, vous pouvez compter sur notre guide indépendant pour un maximum d'échanges sur les techniques, les secrets naturels et historiques des Pyrénées, qu'il tient absolument à faire partager. Voici un détour par la vallée d'Ossau...

Et l'Espagne, c'est beau aussi ?

Dans ce cas direction Huesca, à 2h30 de la base Gaia. Les routes de montagne prennent un peu plus de temps pour ce parcours de 140 km. Mais que c'est chouette ! Après quoi, installation sur le camp de base de cette aventure de 2 jours ou plus, dans le magnifique Parc Naturel de la Sierra de Guara aux Mallos de Riglos.

Des paysages à couper le souffle dans des canyons uniques - Gaia Aventure/Laurent C.

Sur place, différents types d'hébergements s'offrent à vous, pour profiter de ce parc naturel protégé, qui propose la plus belle concentration de canyons en Europe. Dépaysement garanti.

Rivières à la carte et spots :

Gave d'Aspe, Gave de Lourdios, Gave de Larrau

Intégrale de l'Ossau à la journée

Randonnée eaux vives sur deux jours

La Nive au Pays Basque

Le rio Gallego en Espagne

La Noguera Pallaressa en Espagne

Il ne vous reste plus qu'à réserver en suivant le lien, pour découvrir Gaia Aventure.

Mesures sanitaires

Comme tous les secteurs d'activité les sports nature et de plein air n'échappent pas aux règles mises en places ces dernières semaines. Pour en savoir plus Gaïa Aventure VS covid19 suivez le lien.