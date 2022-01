Bien vivre à Monéteau

Monéteau est une commune de l’Yonne où il fait bon vivre. A 10 minutes en voiture d’Auxerre, cette commune qui fait d’ailleurs partie de la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois, s’étire le long de l’Yonne et propose à ses habitants de nombreuses activités.

Béatrice Kerfa, Catherine Marchesin et Benjamin Lemaire sur les bords de l'Yonne à Monéteau

L’église de Monéteau

L’église Saint Cyr de Monéteau date du 13ième siècle et se situe sur la rive gauche de la commune de Monéteau.

L'église de Monéteau © Radio France - Karine Decalf

Le pont n’existant pas encore, pendant des siècles les habitants de la commune devaient traverser le gué pour se rendre à l’église . A l’époque on parlait de grand et de petit Monéteau, ce qui est devenu aujourd’hui la rive droite et la rive gauche.

La patinoire Cyberglace à Monéteau

La Patinoire CyberGlace vous accueille toute l'année sur sa piste de 1500 m² de glace.

Patinoire Cyberglace, Alexandre Riccitelli © Radio France - Karine Decalf

De nombreuses activités sont proposées : patinage libre, accueil des groupes, organisation d'anniversaires, cours de patinage pour tous niveaux et tous âges, coaching personnalisé ...

Patinoire Cyberglace à Monéteau © Radio France - Karine Decalf

Des spectacles sur glace sont régulièrement proposés .

La Terrasse Gourmande

La Terrasse Gourmande est un restaurant traditionnel situé sur les bords de l’Yonne .

Restaurant "la terrasse gourmande" à Monéteau © Radio France - Karine Decalf

Une cuisine inventive et raffinée faite maison et une terrasse avec une magnifique vue sur l’Yonne.

Restaurant "La Terrasse Gourmande" à Monéteau © Radio France - Karine Decalf

Stéphane Camus et son équipe vous y réservent un bel accueil.

Jonathan Maze et Stéphane Camus, La Terrasse Gourmande à Monéteau © Radio France - Karine Decalf

Le pont Eiffel

Jusqu’en 1853 le village était divisé en deux parties distinctes séparées par la rivière. Monéteau proprement dit sur la rive gauche et le Petit Moneteau. Deux gués situés à chaque extrémité de la courbe de l’Yonne permettaient la communication entre les deux lieux-dits.

Le pont "Eiffel" à Monéteau © Radio France - Karine Decalf

C’est en 1910 que débuta la construction du pont dit « Eiffel »

Les jardins de Monéteau

Aux "Jardins de Monéteau" Eric et Nico vous proposent, des fruits et légumes de saison venus de producteurs régionaux travaillant en agriculture raisonnée, mais aussi des fromages élaborés en Bourgogne sans oublier les moutardes Fallot, les pains d'épices, les terrines, les vins ou les fruits et légumes secs.

"Les jardins de Monéteau" © Radio France - Karine Decalf

Un bel accueil et de bons conseils … le coup de cœur de France Bleu Auxerre !

Eric et Nico, "Les jardins de Monéteau" © Radio France - Karine Decalf