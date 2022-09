Bienvenue dans le pittoresque quartier de la Tour de l’Horloge à Auxerre

La Tour de l’Horloge

Située au centre piétonnier du Vieil Auxerre, la Tour de l'Horloge est un bâtiment du XVe siècle, vestige d'une tour gallo-romaine reconstruite au fil des siècles.

La tour de l'horloge à Auxerre -

L'horloge qui fut installée en 1483 a pour particularité de posséder deux aiguilles distinctes : l’une pour le soleil et l’autre pour la lune.

Béatrice Kerfa nous raconte la Tour de l'Horloge Copier

La Micro Folie

La Micro Folie est un musée numérique qui donne accès aux chefs d’œuvre des plus grandes institutions culturelles nationales et internationales projetées sur un écran géant.

Béatrice Kerfa , Pauline Mas et Benjamin Lemaire à Micro Folies Auxerre -

Rencontre avec Pauline Mas de Micro Folies à Auxerre Copier

Grâce à des tablettes numériques, vous pourrez vivre votre visite à votre rythme, en fonction de votre curiosité et de votre sensibilité artistique. Des jeux sont également disponibles pour les plus jeunes.

Olivier Vidal : chocolatier, pâtissier, confiseur ….

Depuis sa création, la chocolaterie Vidal joue les codes du raffinement aromatique et de l’élégance. Son atelier sublime le chocolat, transcende saveurs, arômes et matières premières les plus précieuses, en conjuguant l’excellence au savoir-faire.

Olivier Vidal et Benjamin Lemaire -

Olivier Vidal est titré meilleur ouvrier de France en 2007 et possède une boutique à Auxerre, place Charles Surugue et une à Sens, 67 rue de la république.

Rencontre avec Olivier Vidal Copier

La façade de la place du Maréchal Leclerc et ses médaillons

Les portraits des médaillons de la façade sont l'oeuvre d' Auguste Michelon (1827-1872). Il sculpta dans les médaillons les portraits d'Auxerrois célèbre sur la façade du palais des comtes.

Les médaillons de la façade de la mairie d'Auxerre -

On y trouve ainsi les portraits du moine Héric (841-876), de Jehan Regnier (1393-1469) poète et bailli d'Auxerre de Jacques Amyot (1513-1593), écrivain et évêque, de Jean-Baptiste de la Curne de Sainte-Pallaye (1697-1781), académicien, de L'abbé Lebeuf (1687-1760), historien, de Germain Soufflot (1713-1780), architecte, de Philibert Roux (1780-1854), chirurgien et portrait de Pierre de Courtenay

Plus tard, le médaillon représentant le portrait de Joseph Fourier sera réalisé par le sculpteur Edgar Delvaux (1908-1970).

Béatrice Kerfa nous raconte les médaillons de l'hôtel de ville d'Auxerre Copier

La cave du maréchal

La cave du maréchal à Auxerre, est une grande cave traditionnelle, très réputée, où l’on aime le bourgogne bien sur, mais aussi tous les autres vins …. l’accent est mis sur la variété, tous les vignobles sont représentés, avec nombre de grandes références.

Nelly Lega, " La cave du Maréchal" à Auxerre -

Nelly Lega est l’un des 10 meilleur caviste de France, et vous propose également un large choix d’alcools, whiskys, rhums et vodkas de toutes les provenances.

Profitez du salon de dégustation et de la terrasse pour apprécier les produits de la boutique

Le salon de dégustation de "La cave du Maréchal" -