Bléneau, entre passé et avenir

Bléneau est une commune de l’Yonne, à deux pas du Loiret. Traversée par le Loing, elle possède un riche passé historique et loin de la guerre de 100 ans, aujourd’hui ses habitants peuvent bénéficier d’une véritable vie locale et profiter du magnifique site des jardins d’eau.

L’église Saint Loup de Troyes

L’église Saint Loup est le monument le plus ancien de Bléneau. Construite fin 12ème début 13ième sur le site du église plus ancienne, elle porte le nom de Saint Loup l’évêque de Troyes contemporain de Saint Germain d’Auxerre.

Elle possède une magnifique peinture murale représentant Jean II de Courtenay

L’Hostellerie Blanche de Castille

Aménagé dans un ancien relais poste, l’hôtel-restaurant Blanche de Castille propose une cuisine du terroir pleine de saveurs et une sélection des meilleurs vins de la région.

Daniel Gaspar et son épouse vous y propose une halte chaleureuse, des chambres très confortables et une magnifique terrasse.

La fontaine Chataigner

Cette fontaine majestueuse qui se trouve au centre de Bléneau est signé par la sculpteur Edme-Marie Cadoux .

Elle date du 19ième siècle et a été commandée par Olivier Chataigner. Olivier Chataigner était un maréchal-ferrant serrurier issu d’une famille d’artisans gagnés aux idéaux républicains de liberté, égalité et fraternité

En 1883, il perd son dernier fils Caïus. Sans héritier proche, il donne 40 000F à la commune pour agrandir la place actuelle par la démolition d’un pâté de maisons, et 20 000 F pour l’érection de la fontaine.

L’élevage de la Gaufrie

L'élevage de Highland Cattle de la Gaufrie créé en 2000 propose à la vente des vaches et des veaux mais aussi des taurillons et des bœufs.

La vache Highland est une race bovine du nord de l’Écosse, elle provient plus précisément de la région des Highlands d’où son nom. Il existe plusieurs coloris de robe, rouge, noire, blonde, grise, blanche et même bringée.

Utiles et écologiques les vaches Highland entretiennent les prairies en les tondant et en disséminant les graines de trèfle non digérées mais sans abîmer les sols de leur pied léger. Dans les sous-bois et le long des haies elles font aussi le ménage en broutant brindilles et rejets bas.

Indépendantes, ces mères attentives mettent au monde sans aide de grosses peluches de veaux qu’elles élèvent toutes seules. Sympathiques malgré leur aspect farouche toutes cornes dehors, elles répondent volontiers à l’appel de leur gardien et même de leurs admirateurs. Bref, de vrais amours de vaches.

Boulangerie pâtisserie Benjamin et Laetitia Henck

Benjamin Henck est artisan boulanger pâtissier et vous propose dans sa boutique située 12 place Chataigner à Bléneau toute une gamme de pains, pâtisseries et chocolats et confiseries

