Brienon sur Armançon sous les feux de la rampe

Brienon sur Armançon est une ancienne ville fortifiée construite sur de nombreuses sources. Elle est également traversée par l’Armançon et par le canal de Bourgogne. C’est une citée qui a vu naître Emile Moreau, l’auteur dramatique et Pierre Louki le poète et ami de Georges Brassens.

La collégiale Saint Loup

C’est une église dédiée à Saint Loup décédé en 623 à Brienon sur Armançon.

Elle est classée au titre des monuments historiques et a été construite du 15ième au 17ième siècle sur l’emplacement de église qui a brûlée en 1375.

La collégiale Saint Loup de Brienon sur Armançon © Radio France - Karine Decalf

C’est un vaste édifice dont la façade affiche une inscription révolutionnaire.

A l’intérieur on peut y admirer 6 grandes verrières en grisaille, un orgue du 18ième siècle et un bel ensemble de statues.

La collégiale de Brienon sur Armançon © Radio France - Karine Decalf

La ferme de Saint Loup

Un élevage de cerfs qui est situé dans les pâturages de la vallée de l’Armançon. Hervé Moreau y élève plus de 150 animaux en liberté et vous y propose saucissons secs de cerf, plats cuisinés, terrines et viande fraîche ….

Elevage de cerfs à Brienon sur Armançon © Radio France - Karine Decalf

La vente à la ferme ne se fait que sur rendez vous

La ferme de Saint Loup, route d’Ormoy à Brienon sur Armançon au 06 83 55 18 37

Lucie, Catherine Marchesin, Hervé Moreau, Béatrice Kerfa et Gauthier Pajona © Radio France - Karine Decalf

Le théâtre perché de Brienon sur Armançon

Petit bijou d’histoire et de culture niché sous les toits, au 2ème étage de la maison commune, le Petit Théâtre de Brienon date du 19ème siècle et il a connu son heure de gloire au temps de l’expansion des théâtres en province.

Sur la scène du Théatre perché de Brienon sur Armançon © Radio France - Karine Decalf

Après être redevenu grenier pendant près d’un siècle, il est tiré de l’oubli en 2004 lors des Journées du Patrimoine et la Municipalité prend la décision de rénover la salle. Après 5 ans de travaux, le théâtre est inauguré en mars 2009 et prend le nom de Théâtre Perché, géré par une association de bénévoles (ALTP).

Le balcon du "Théâtre perché" de Brienon sur Armançon © Radio France - Karine Decalf

Depuis 11 ans, les spectacles de théâtre, musique, chanson, humour et poésie se sont succédé, associant professionnels, amateurs, artistes de renommée nationale et faisant de cette salle atypique un lieu incontournable de culture et de diffusion des arts vivants dans l’Yonne.

L’huilerie de Brienon

C’est la plus ancienne huilerie de l’Yonne puisque elle tourne depuis 1809 .

La famille Suguenot l'a bâtie autour d'une énorme meule en marbre de Bourgogne, de 2m60 de diamètre, unique en France.

L'huilerie de Brienon sur Armançon © Radio France - Karine Decalf

Avant même d'avoir franchi la porte, l'odeur de torréfaction des graines envahit la rue.

Jean-Jacques Schultz est l'actuel huilier, un personnage haut en couleurs

Le lavoir circulaire de Brienon sur Armançon

le lavoir circulaire de Brienon sur Armançon © Radio France - Karine Decalf

Situé boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, ce lavoir est de forme circulaire avec une galerie couverte en tuiles de Bourgogne. Edifié en 1762 il est l’un des plus anciens lavoirs de l’Yonne.

On y accède en descendant un escalier

Le lavoir circulaire de Brienon sur Armançon © Radio France - Karine Decalf