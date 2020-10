Bussy en Othe et Brion … des briques et des Russes en Pays d’Othe.

les étangs de Saint Ange à Bussy en Othe © Radio France -

Béatrice Kerfa nous raconte les Etangs de Saint Ange Copier

Les étangs de Saint Ange sont alimentés par le rue de Saint Ange et ont été créés pour le flottage du bois. De nombreux pèlerinages ont eu lieu pour prier "Le petit ange" et être guéri des maladies ophtalmiques. Pour en savoir plus écoutez Béatrice Kerfa.

"Chez Pierrot et Martine", restaurant à Bussy en Othe © Radio France -

Entretien avec Pierrot et Gauthier Pajona Copier

Chez « Pierrot & Martine », place de la fontaine à Bussy en Othe, est un restaurant qui vous propose en semaine un menu entrée + plat + dessert à 13,50 euros .

Un service traiteur, une boucherie charcuterie, une épicerie … Bref, un commerce indispensable à la commune de Bussy en Othe. Pour écoutez l'interview de Pierrot

www.chez-pierrot-et-martine.fr

Marie MojaÏski, éducateur canin à Bussy en Othe © Radio France -

Interview de Marie MojaÏski, éducateur canin à Bussy en Othe Copier

D’origine russe, Marie Mojaïski, utilise des méthodes basées sur les connaissances scientifiques du comportement et de l'apprentissage canin. Elle prône l’éducation ou la rééducation de votre chien dans la joie et la bonne humeur. Sa société intitulée « Educ’N Fun » propose de "l’éducation canine complice". L’histoire d’une belle reconversion à écouter ci dessus.

www.educ-fun.com

Catherine Marchesin, Gauthier Pajona et Béatrice Kerfa sous le lavoir de Brion dans l'Yonne © Radio France -

Béatrice Kerfa nous raconte l'importance de la brique et de la tuile en Pays d'Othe Copier

Le Pays d’Othe fut longtemps un pays de briqueteries et de tuileries ... des briques et des tuiles qui sont souvent utilisées comme éléments de décor entourant les ouvertures.

Le village de Brion est un exemple de cette industrie typique du Pays d’Othe puisqu’on pouvait y trouver au 19 ième siècle une 100 aine de personnes qui travaillaient la brique et la tuile. Pour en savoir plus écoutez Béatrice Kerfa ci dessus.

Pascal Leroux et son épouse. © Radio France -

Interview de Pascal Leroux Copier

Pascal Leroux est artisan fromager affineur installé à Brion

Avec son épouse ils se sont spécialisés dans l’affinage des fromages fermiers locaux comme le Soumaintrain, le Saint Florentin ou le Chaource .

On le retrouve sur de nombreux marchés du département de l'Yonne. Pour en savoir plus écoutez l'interview ci dessus.