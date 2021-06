Sylvie navigue depuis toujours dans ce secteur qu'elle affectionne tout particulièrement, et ses navettes entre Dinard et saint Malo sont liées à sa propre histoire familiale qu'elle vous confiera peut-être...

Captain Taxi, le bateau taxi entre Dinard et Saint Malo

Sylvie Chevalier, maître à bord de "Métis", connaît bien la côte et son Histoire et sait captiver son auditoire lors des traversées!

Captain taxi, une vie sur l'eau entre Dinard et saint Malo Copier

Cout du trajet par personne: 10 euro avec un maximum de 12 personnes à bord.

Reportage à écouter en direct mercredi 30 juin à 6h56 et 8h50 et rediffusé aussi samedi 3 juillet entre 9h et 10h