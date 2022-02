Carisey, une petite commune du tonnerrois pleine de surprises

Carisey est un charmant village du Tonnerrois qui compte un peu plus de 300 habitants. Un village qui a vu naître en 1839, Eugène Protot, ministre de la justice sous la Commune et où Victor Baillot, le dernier de Waterloo, a fini sa vie.

Muriel Thiney, praticienne de massage de Bien Etre.

Dans son cabinet, Muriel Thiney vous propose des massages des séances de bien-être, de la réflexologie plantaire et du Reiki.

Cabinet de consultation Muriel Thiney © Radio France - Karine Decalf

Elle anime également l’antenne de l’Association Cap Saint Martin et accueille les malades du cancer et les aidants pour leur permettre de faire une pause dans leur quotidien et de se ressourcer grâce à des ateliers de bien- être comme de la sophrologie, de la peinture ou encore de l’esthétique.

Muriel Thiney © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Muriel Thiney Copier

Victor Baillot, le dernier de Waterloo.

Né à Percey en 1793 et décédé à Carisey en 1898, Victor Baillot a été soldat au sein du 105e régiment d’infanterie dans l’armée napoléonienne et lorsqu’il décéda en 1898 à Carisey il était le dernier survivant de la bataille de Waterloo.

Louis -Victor Baillot, le dernier survivant de Waterloo est décédé en 1898 dans cette maison de Carisey (Yonne) à l'âge de 104 ans. © Radio France - Thierry Boulant

Fait prisonnier par les Anglais, il est relâché 18 mois plus tard. Lorsqu’il rejoint sa famille à Carisey, on est convaincu qu’il est mort et son père refuse de le reconnaître. Il faudra attendre plusieurs mois pour qu’il se fasse accepté par les siens.

Victor Baillot -

A presque 103 ans, il reçoit la légion d’honneur des mains du président Félix Faure en gare de Migennes. Il est enterré au cimetière de Carisey et sur sa pierre tombale on peut lire « Le dernier de Waterloo »

Béatrice Kerfa nous raconte Victor Baillot Copier

L’Auberge du Cléon

A l’Auberge du Cléon, c’est Samuel Poupier, le chef, qui vous accueille avec le sourire dans cette auberge accueillante. Il vous propose une cuisine à la fois traditionnelle, créative et généreuse réalisée avec des produits frais et régionaux.

Auberge du Cléon à Carisey © Radio France - Karine Decalf

A découvrir, une carte digne des meilleurs restaurants à des prix très abordables : Parmentier de patate douce et homard eu lait de coco, filet de sandre au pamplemousse, paleron de boeuf cuisson longue et sa purée de céléri sauce chocolat, velouté de brocolis et son cabillaud eu chorizo …. Régalez vous !

Samuel Poupier, chef à l'Auberge du Cléon à Carisey © Radio France - Karine Decalf

Et pour les beaux jours, à découvrir, une très belle terrasse !

Rencontre avec Samuel Poupier à l'Auberge du Cléon à Carisey Copier

Le lavoir- abreuvoir

La date de construction de ce lavoir abreuvoir n’est pas connue, mais les éléments les plus anciens découverts aujourd’hui datent de 1835.

Lavoir abreuvoir de Carisey © Radio France - Karine Decalf

Sa particularité est que l’eau, été comme hiver, est à une température constante d’environ 10°.

Lavoir abreuvoir de Carisey © Radio France - Karine Decalf

Parmi les anecdotes qui circulent encore entre les séchoirs, il en demeure une qui raconte qu'au mois de mars 1866 les laveuses de Flogny se mettent en grève et réclament une augmentation de 25 centimes par jour avec une goutte d'alcool le matin et une "pareille croustille" accompagnée d'une demie bouteille de vin quand elles ne sont pas nourries.

Béatrice Kerfa nous raconte le lavoir abreuvoir de Carisey Copier

Le pain retrouvé

Au 12 de la Grande rue de Carisey, dans sa boutique « Au pain retrouvé » Nasser Moradi et son épouse fabriquent des pains de tradition française sans améliorant ni additif et des pains biologiques.

Le pain retrouvé à Carisey © Radio France - Karine Decalf

Toutes leurs viennoiseries, pâtisseries et biscuits sont également faits maison.

Vous pouvez retrouver également leurs produits sur les marchés d’ Auxerre, Migennes et Joigny

Nasser Moradi, boulanger à Carisey © Radio France - Karine Decalf