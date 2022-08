Cathédrale Gothique, Médiathèque, Centre Nautique, Musées... Le Baladeur Futé est à Sens

Le Baladeur passe l’après-midi dans la ville de Sens, il alterne entre l’hyper centre, sa Cathédrale, ses musées et ses magnifiques terrasses de cafés et l’extérieur de la ville, son centre nautique avec bassin extérieur, sa grande médiathèque et un étonnant magasin de meubles d’occasions.