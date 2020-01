Ce jeudi soir 30 janvier, la station Chamrousse tente de battre le record du monde de descente aux flambeaux

Le record de la plus grande descente aux flambeaux était détenu depuis 2006 par la station suisse de Scharwzsee, canton de Fribourg avec 2854 skieurs. Les Arcs, dans la vallée de la Tarentaise en Savoie a fait mieux en 2016 avec 2887 skieurs. Cette année Chamrousse a pour objectif 3000 skieurs.

Chamrousse, France

Des étudiants, des militaires des bataillons de chasseurs alpins devraient participer à l’événement pour faire le nombre.

L’idée est de monter à la Croix de Chamrousse, via la télécabine (ça prendra du temps, autant de monde !) et la descente a lieu entre 18h30 et 21h30.

Nous vous donnons rendez-vous le 30 janvier 2020, pour ancrer le record du monde de descente aux flambeaux dans la vallée Grenobloise. Venez vivre une soirée historique et conviviale à travers une descente grandiose du sommet de la Croix de Chamrousse jusqu’au pied des pistes le tout avec une vue à couper le souffle sur la vallée Grenobloise.

Tout au long de la soirée venez vibrer dans une ambiance festive à la Croix de Chamrousse et sur la place de l’Office de tourisme.

France Bleu Isère est partenaire de l'opération pour vous faire vivre l'événement dès jeudi après-midi sur son antenne et vendredi matin, découvrez la vidéo des coulisses de l'événement

La vidéo sera disponible sur tous les réseaux ainsi que sur francebleu.fr



Plus d'infos ICI ainsi que sur la page Facebook de Chamrousse