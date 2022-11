Chablis …. Plus qu’un vin !

La collégiale Saint Martin de Chablis

Reconstruite à partir des années 1220, l'église s'inspire en grande partie de la cathédrale de Sens.

Collégiale Saint Martin © Radio France - Karine Decalf

Ses vantaux sont recouverts de fers à cheval posés par des pèlerins implorant la guérison de leurs montures. Ceux-ci demandaient ainsi la protection de Saint-Martin qui était à l'époque le saint patron des cavaliers.

Porte de la collégiale de Chablis © Radio France - Karine Decalf

Les lodges des Grands crus - hébergement insolite

Situé à Chablis, Les Lodges des Grands Crus sont un univers de confort, de calme et de sérénité, un véritable observatoire de la nature sur un parc animalier (Alpaga Bonheur ) abritant entre autres, des lamas et des alpagas, le tout sur une propriété de 5 hectares.

Les Lodges des Grands Crus © Radio France - Karine Decalf

Les Lodges des Grands Crus © Radio France - Karine Decalf

Chaque hébergement bénéficie d’une vue imprenable sur les Grands Crus de Chablis et porte d’ailleurs le nom de l’un d’entre eux.

Stéphanie Gitton, Les Lodges des Grands Crus, Chablis © Radio France - Karine Decalf

Lamas et alpagas aux Lodges des Grands Crus © Radio France - Karine Decalf

Restaurant "Au fil du Zinc"

"Au fil du Zinc" est un restaurant gastronomique situé au cœur de Chablis dans un ancien moulin à eau du 12e siècle.

Restaurant "Au fil du zinc" à Chablis © Radio France - Karine Decalf

Restaurant "Au fil du Zinc" à Chablis © Radio France - Karine Decalf

Le chef Mathieu Sagardoytho vous y propose une cuisine depuis 2020 une cuisine d’instinct qui met en avant le goût des bons produits des producteurs de notre département.

Mathieu Sagardoytho et Benjamin Lemaire © Radio France - Karine Decalf

Un menu déjeuner, entrée, plat dessert à 42 euros et des menus dégustation en 5 et 7 services à 59 et 74 euros … Régalez vous !

La famille Lerouge

Pierre Le Rouge est établi comme imprimeur, graveur et enlumineur à Chablis en 1478.

Installé plus tard à Paris, il est nommé imprimeur du roi et travaille pour plusieurs libraires en imprimant notamment "La Danse des morts" ou "la Danse macabre".

"Le Domaine de Perdrycourt"

Le caveau du Domaine de Perdrycourt à Chablis est un caveau de dégustation qui se trouve dans des caves du XIIe et XIIIe siècle.

Virginie Courty "Le domaine de Perdrycourt" © Radio France - Karine Decalf

Cave du Domaine de Perdrycourt à Chablis © Radio France - Karine Decalf

Vous pouvez y déguster la gamme classique du domaine ( Petit Chablis, Chablis, Chablis élégance, Chablis 1er Cru Fourchaume, Vau de Vey et Grand Cru) mais aussi des cuvées Chablis Collection, des vins élevé sen fûts de chêne neufs pendant 18 à 24 mois et qui sont habillées à la main avec une couleur qui change tous les ans.

Domaine de Perdrycourt, cuvées "Chablis sélection" © Radio France - Karine Decalf

