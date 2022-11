Champlay: du vin ... et des herbes médicinales !

L’église Saint Martin

L’église Saint Martin de Champlay date du 13e siècle. Au départ, église de style roman, elle a subi plusieurs modifications, agrandie au 16e et remaniée au 19e. A l’intérieur, elle abrite une belle statuaire et un maître-autel impressionnant.

Eglise Saint Martin © Radio France - Karine Decalf

L’autel et l’ambon sont eux contemporains et ont été créés par l’artiste Madé dans de la pierre blanche et massive.

Le domaine Lepage

Christophe Lepage a repris l’exploitation familiale et représente la 3ième génération de vignerons. Les parcelles de son domaine se situent pour la totalité sur le vignoble surplombant Joigny.

Christophe Lepage © Radio France - Karine Decalf

Au Domaine Lepage les vendanges sont entièrement réalisées à la main.

Domaine Lepage -

Christophe Lepage produit des Bourgogne Côte Saint Jacques rouge et gris, des Bourgogne blanc, et rouge et des vins de France rouge et rosé.

Le monument aux morts 14-18

Le monument signé par Louis Maubert est une effigie de la « France présentant la Victoire « . C’est une oeuvre dont on ne connaît qu’une quinzaine d'autres exemplaires en France

Monument aux morts de Champlay -

Le Colombier Vert

Le Colombier Vert est une association dont le siège se trouve dans l’ancienne ferme du château de Champlay aujourd’hui disparu. Un château ayant appartenu à Louis Jules Bollé, conseiller et maréchal-général-des-logis de Louis XIV, marquis de Champlay.

Le Colombier Vert © Radio France - Karine Decalf

Un coup de cœur pour Véronique Le Lann et Régis Pichonneau qui y ont crée un gîte, et un jardin contemporain de plantes médicinales.

Véronique Le Lann et Régis Pichonneau © Radio France - Karine Decalf

Véronique Le Lann qui est herbaliste y cultive une cinquantaine de plantes médicinales et y organise des ateliers et des stages autour des plantes.

Les fouilles archéologiques le long de l’Yonne.

Sur le site de « La Colombine », à Champlay, le long de l’Yonne, des archéologues au 19e et au 20e siècle, ont découvert une importante nécropole dont le mobilier est aujourd’hui conservé au Musée d’archéologie nationale de Saint Germain en Laye .

Etang du Grand Pâtis à Champlay © Radio France - Karine Decalf

D’autres fouilles ont permis de mettre à jour également un habitat carolingien.

Les fermes du Ravillon

« Les fermes du Ravillon » dont le magasin se trouve à Neuilly sont le regroupement de 6 agricultrices et agriculteurs de la commune nouvelle de Valravillon.

Gisèle Maury, "Les Fermes du Ravillon" © Radio France - Karine Decalf

Ils travaillent tous en Bio et vous propose une large gamme de produits : pâtes, graines (lentilles, pois chiches, haricots blancs, quinoa), huiles (tournesol, colza, cameline) farines (blé, petit épautre, Khorasan).

Les Fermes du Ravillon © Radio France - Karine Decalf

Toutes les huiles sont des huiles pressées à froid et le moulin à farines est un moulin à meules de pierre qui permet d’écraser le grain dans sa totalité avec le germe et une partie du son.