Chaource : un fromage … et surtout une citée pleine de surprises

L’église Saint Jean Baptiste et sa mise au Tombeau

L’église est de style gothique. La construction du chœur a débuté à la fin du XIIe siècle, la nef et les chapelles latérales sont construites de 1531 à 1548.

Eglise de Chaource © Radio France - Karine Decalf

Elle est réputée pour sa « Mise au Tombeau » réalisée en 1515 et sa crèche en bois doré datant du XVIème siècle. Elle est considérée comme l’un des plus beaux exemplaires de « Mise au Tombeau » d’Europe et sa restauration a pris fin en 2009.

la mise au tombeau, église de Chaource © Radio France - Karine Decalf

Mise au tombeau et tombe des commanditaires © Radio France - Karine Decalf

L’église se visite comme un musée où les innombrables sculptures se déclinent harmonieusement de l’art champenois à l’art italien.

Détail d'un mur peint, église de Chaource © Radio France - Karine Decalf

Béatrice Kerfa nous raconte "La mise au tombeau" de l'église de Chaource

La ronde des feux

La ronde des feux à Chaource est un festival qui mélange les arts, le feu et la nature. Organisé depuis 2001 sur le site patrimonial « les Poteries » à Chaource, un site qui date du 16ième siècle.

Sylvie et Bernard Provin © Radio France - Karine Decalf

Un événement original, tissé de poésie et d’authenticité où arts du feu, installations, animations, spectacles, musique et lumières s’allient pour ré-enchanter la nature environnante et créer une ambiance magique.

Festival "La ronde des feux" © Radio France - Karine Decalf

Plus de 200 artistes et jeunes talents, céramistes, forgerons, bronziers, sculpteurs, plasticiens et musiciens, venus de tous horizons, partagent, pendant tout un week-end, leur passion et leur savoir-faire.

"La ronde des feux" Chaource -

Accueillis par 250 bénévoles, amateurs et rêveurs de tous âges, publics divers de toutes les régions de France, déambulent entre démonstrations, expositions, performances et ateliers.

"La ronde des feux" Chaource -

Aujourd’hui le festival est à l’arrêt, victime de la crise de la COVID et victime de son succès …. Alors quel sera l’avenir de cette magnifique manifestation de portée internationale ?

"La ronde des feux" à Chaource -

Rencontre avec Sylvie Provin, pour "La ronde des feux"

Boulangerie pâtisserie Sebillotte à Chaource

Située au numéro 10 de la rue de la fontaine à Chaource, la boulangerie pâtisserie Sebillotte est l’adresse préférée des gourmands et des gourmets

Pascal Sebillotte et son épouse © Radio France - Karine Decalf

Boulangerie pâtisserie Sebilotte © Radio France - Karine Decalf

Pascal Sebillotte et son épouse proposent, outre les produits classiques, des pains bio, des tartes salées au chaource, des brioches au chaource … toute une gamme de gourmandises aussi bien salées que sucrées. Faites comme nous et arrêtez – vous !

La brioche au Chaource -

Rencontre avec Pascal Sebillotte

Les maisons à pan de bois de Chaources

Chaource possèdent de magnifiques maison auboise à pan de bois qui témoigne de l’importance de la citée au Moyen Age.

Maisons à pan de bois de Chaource © Radio France - Karine Decalf

Une citée marchande situé entre Tonnerre et Troyes sur la route des grandes foires

La halle de Chaource © Radio France - Karine Decalf

Béatrice Kerfa nous raconte l'âge d'or de Chaource

La fromagerie de Mussy

Stéphanie et Christophe Callewaert vous proposent de découvrir leur établissement, La fromagerie de Mussy. Fromagerie ou ils fabriquent le Chaource de façon artisanal, c’est-à-dire à la louche.

Christophe Callewaert © Radio France - Karine Decalf

Vous y découvrirez également d’autres spécialités fromagères comme le Délice de Mussy, véritable Mussy, le Mussy l'Evêque double crème, le Vieux Mussy Sec, le Lys de Champagne Ardenne, le Soumaintrain et autres délicatesses fromagères.

Fabrication du Chaource © Radio France - Karine Decalf

Le Chaource © Radio France - Karine Decalf

Vous découvrirez également à la même adresse une épicerie proposant de nombreux produits du terroir.

La fromagerie de Mussy propose également des visites guidées pour les groupes au-delà de 20 personnes.

La boutique de la Fromagerie de Mussy © Radio France - Karine Decalf

