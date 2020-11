Charny Orée de Puisaye pour une balade entre traditions et innovations

La halle Louis Philippe de Charny © Radio France -

Cette halle qui date des années 1830 se trouve au centre de la commune de Charny. Elle est soutenue par des pilastres qui appartenaient au château de Montargis. Elle servit de mairie à la commune pendant plus d’un siècle. Pour en savoir plus sur l’histoire de Charny et de son incendie en 1706, écoutez Béatrice Kerfa ci-dessus.

"Les gars du coin " bistro, bar et terrasse à Charny © Radio France -

« Les gars du coin » 24 grande rue à Charny Orée de Puisaye c’est un bistro, bar, une terrasse, et des soirées à thèmes. Un endroit très convivial repris il y a un peu plus d’un an par Aurélien et Laurent . A déguster, entre autre, chaque dimanche matin « La planche du marché ». Bonne humeur et créativité … Un coup de cœur de l’équipe de France Bleu Auxerre et une interview d’Aurélien Pécot à écouter ci-dessus.

L'équipe de France Bleu Auxerre dans l'un des 4 fours aux "Terres cuites de Courboissy" à Charny Orée de Puisaye © Radio France -

« Les terres cuites et faïences de Courboissy ». Ici on fabrique à l'ancienne des carreaux et tomettes en terre cuite, par pressage, séchage sur des clayettes et cuisson dans de vieux fours en briques qui donneront toute l'authenticité au produit.

On y fabrique également des carreaux de faïences pour les cuisines et les salles de bains et d'enduit d'argile pour les murs. Pour en savoir plus sur cette entreprise labélisée « Entreprise du Patrimoine Vivant », écoutez l’interview d’Olivier Brunet, l’actuel dirigeant.

www.courboissy.fr

Fabien Marois, le paysan boulanger © Radio France -

Fabien Marois, paysan boulanger à la Ferme du Bois Ramard à Charny Orée de Puisaye.

Propriétaire d’une ferme céréalière depuis 2005 il a choisi de se diversifier et d'ouvrir une boulangerie sur sa ferme.

Aujourd'hui, la quasi intégralité de sa farine de blé et de seigle est transformée, en pains de toutes sortes et en brioches, qu’il vend en direct !

Ses champs sont en conversion bio depuis 2 ans : aucun insecticide n'est utilisé ! Ecoutez l’interview de Fabien Marois ci-dessus.

www.lafermeduboisramard.fr

Eglise Saint Pierre Saint Paul de Charny © Radio France -

L'église Saint Pierre et Saint Paul de Charny © Radio France -

L’église Saint Pierre et Saint Paul de Charny est un édifice du 13ième siècle qui a subi plusieurs intervention au cours des siècles, la plus importante ayant eu lieu au 18ième siècle après le grand incendie qui ravagea l’ensemble de ma commune de Charny.

Pour en savoir plus écoutez Béatrice Kerfa ci-dessus.